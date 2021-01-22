Зонд Cassini исследовал глубины инопланетного Моря Кракена

Ученые узнали глубину крупнейшего моря на поверхности Титана.

Спутник Сатурна Титан – одно из самых интересных тел в Солнечной системе, не в последнюю очередь потому, что здесь находятся огромны океаны, озера и реки жидкого метана. Ученые использовали радар, чтобы исследовать состав и глубину самого большого моря на Титане – Море Кракена. Об этом сообщает New Atlas.

Титан окутан плотной атмосферой из азота, из-за чего трудно рассмотреть поверхность. Но космическому аппарату NASA Cassini удалось рассмотреть поверхность с помощью радара. Полученные изображения показали ландшафт, удивительно похожий на Землю, с круговоротом "воды", состоящей из жидких углеводородов, которые собираются в больших океанах.

"Глубина и состав каждого из морей Титана уже были известны, за исключением самого большого Моря Кракена, которое имеет не только громкое имя, но и содержит около 80% жидкости на поверхности спутника", – говорит ведущий автор исследования Валерио Поджиали.

В новом исследовании ученые из Корнелльского университета решили собрать больше данных о Море Кракена. Они использовали информацию, собранную Cassini в 2014 году, когда аппарат направил свой радиолокационный высотомер в три точки Моря Кракена.

Радарные высотомеры испускают луч радиоволн, а затем измеряют, сколько времени требуется, чтобы волны отразились от поверхности внизу. Поскольку волны отражаются с разной скоростью от жидкой и твердой поверхности, можно определить глубину и состав жидкости.

Наиболее четкие данные были получены из устья в северной части Моря Кракена. Здесь команда обнаружила, что глубина моря достигает 85 м, а поглощение радиолокационных волн предполагает, что оно состоит на 70% из метана, 16% азота и 14% этана.

Однако в основной части Моря Кракена команда так и не получила сигнала, отразившегося от морского дня. Этот результата может означать одно из двух: либо жидкость имеет другой состав и поглощает больше радиолокационных волн, либо глубина намного больше. Команда склоняется к последнему варианту, в конце концов, жидкость не может слишком отличаться в разных частях одного моря.

Если это так, то Море Кракена должно иметь глубину не менее 100 м, и может достигать 300 м в самых глубоких местах. Такая глубина делает возможной миссию по запуску роботизированной подводной лодки в море Титана, которую могут запустить примерно в 2040 году.