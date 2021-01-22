Зонд Cassini досліджував глибини інопланетного Моря Кракена

Вчені дізналися глибину найбільшого моря на поверхні Титана.

Супутник Сатурна Титан — одне з найцікавіших тіл у Сонячній системі, не тільки тому, що тут знаходяться величезні океани, озера та річки рідкого метану. Учені використовували радар, щоб дослідити склад і глибину найбільшого моря на Титані — Море Кракена. Про це повідомляє New Atlas.

Титан оповитий щільною атмосферою з азоту, через що важко розглянути поверхню. Але космічному апарату NASA Cassini вдалося розглянути поверхню за допомогою радара. Отримані зображення показали ландшафт, напрочуд схожий на Землю, із кругообігом "води", що складається з рідких вуглеводнів, які накопичуються у великих океанах.

"Глибина та склад кожного з морів Титана вже були відомі, за винятком найбільшого Моря Кракена, яке має не тільки гучне ім'я, а й містить близько 80% рідини на поверхні супутника", — каже провідний автор дослідження Валеріо Поджіалі.

У новому дослідженні вчені з Корнельського університету вирішили зібрати більше даних про Море Кракена. Вони використовували інформацію, зібрану Cassini в 2014 році, коли апарат спрямував свій радіолокаційний висотомір у три точки Моря Кракена.

Радарні висотоміри випускають промінь радіохвиль, а потім вимірюють, скільки часу потрібно, щоб хвилі відбилися від поверхні внизу. Оскільки хвилі відбиваються з різною швидкістю від рідкої і твердої поверхні, можна визначити глибину і склад рідини.

Найбільш чіткі дані були отримані з гирла в північній частині Моря Кракена. Тут команда виявила, що глибина моря сягає 85 м, а поглинання радіолокаційних хвиль припускає, що воно складається на 70% з метану, 16% азоту і 14% етану.

Однак в основній частині Моря Кракена команда так і не отримала сигналу, який відбився від морського дня. Цей результау може означати одне з двох: або рідина має інший склад і поглинає більше радіолокаційних хвиль, або глибина набагато більша. Команда схиляється до останнього варіанту, зрештою, рідина не може занадто відрізнятися в різних частинах одного моря.

Якщо це так, то Море Кракена повинне мати глибину не менше 100 м, і може досягати 300 м у найглибших місцях. Така глибина уможливлює місію із запуску роботизованого підводного човна в море Титана, який можуть запустити орієнтовно в 2040 році.