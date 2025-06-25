Що побачив апарат NASA перед падінням на Сатурн: він зафіксував свою загибель (фото)

Космічний апарат NASA Cassini зробив неймовірний знімок Сатурна, перед тим як зануритися в атмосферу газового гіганта. Витративши майже все своє паливо, апарат закарбував місце своєї загибелі.

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Людство вперше побачило Сатурн із близької відстані в 1979, 1980 і 1981 роках, коли апарати Pioneer 11, Voyager 1 і Voyager 2 пролітали повз газового гіганта. Під час першого прольоту Pioneer відкрив у Сатурна магнітосферу і два нові місяці, з одним із яких апарат ледь не зіткнувся, пише IFL Science.

Уже 1997 року NASA запустило місію Cassini-Huygens, у рамках якої на орбіту Сатурна було відправлено космічний апарат. Він зайнявся вивченням системи кілець Сатурна і його місяців. Апарат прибув на місце своєї роботи 1 липня 2004 року. Через свій непростий маршрут, космічний апарат був спроектований так, щоб витримувати температуру близько 130°C поруч із Венерою, чиєю гравітацією він скористався, а також -210°C на орбіті Сатурна.

Перша місія тривала 7 років, під час яких апарат спостерігав за зміною сезонів на Сатурні та його найбільшому супутнику Титані.

"Спостереження Кассіні за найбільшим місяцем Сатурна, Титаном, дали вченим уявлення про те, якою могла бути Земля до того, як на ній зародилося життя. Тепер вони вважають, що у Титана є багато паралелей із Землею, включно з озерами, річками, каналами, дюнами, дощем, хмарами, горами й, можливо, вулканами", — заявили в NASA.

У 2008 році місію Cassini було продовжено, оскільки в апарата все ще залишалося достатньо палива. Апарат продовжив вивчення структури кілець газового гіганта, його місяців, а також склав карту магнітосфери планети. Ще одне продовження місії відбулося 2010 року, а після настав "Грандіозний фінал".

У рамках цієї останньої місії апарат Cassini виконав 22 занурення між найвнутрішнім кільцем Сатурна і верхніми шарами хмар планети. Протягом останніх п'яти місяців він проводив найближчі спостереження за Сатурном в історії.

Після цього NASA довелося занурити зонд в атмосферу Сатурна, щоб врятувати його місяця.

"Витративши майже все ракетне паливо, яке він віз на Сатурн, оператори навмисно занурили Кассіні в планету, щоб місяці Сатурна залишилися недоторканими для майбутніх досліджень, зокрема, вкритий кригою океанічний супутник Енцелад, а також Титан з його інтригуючою добіологічною хімією. План цієї фази місії полягав у тому, щоб витратити все паливо космічного апарата під час дослідження Сатурна, завершивши зануренням в атмосферу планети", — додали в NASA.

Але перед тим, як назавжди зануритися в атмосферу Сатурна, Cassini зробив кілька знімків кілець планети, а також Титана й Енцелада, що заходить за Сатурн.

Останнім зображенням був знімок безпосередньо перед спуском Cassini, коли він зафіксував місце своєї загибелі.

Останній знімок зонда NASA Cassini Фото: NASA/JPL-Caltech/SSI/Hampton University

"Цей монохромний знімок — останнє зображення, отримане камерами зйомки на космічному апараті NASA Cassini. Він дивиться на нічний бік планети, освітлений відбитим світлом від кілець, і показує місце, в якому увійде в атмосферу планети через кілька годин", — пояснили вчені.

Під час свого останнього занурення Cassini зібрав дані про магнітні поля Сатурна, його гравітацію, а також про матеріал у кільцях. Останні наукові дані зонд відправив 15 вересня 2017 року і назавжди занурився в атмосферу Сатурна.

Нагадаємо, зонд Cassini досліджував глибини інопланетного Моря Кракена. Учені дізналися глибину найбільшого моря на поверхні Титана.