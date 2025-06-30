Потенційно населений світ біля Сатурна: там унікальна вода в океані, що відомо (фото)

Супутник Сатурна Енцелад має, як припускають учені, під своєю крижаною поверхнею величезний океан із рідкої води. У цьому океані може мешкати позаземне життя. Вчені вивчили рівень pH цього океану і дійшли цікавих висновків.

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Учені визначили потенційний рівень pH в океані, що знаходиться на Енцеладі. Дослідження показує, що цей океан більш лужний, ніж передбачалося. Але теоретично життя в такій воді може існувати, адже це може бути зовсім інше життя, про яке ми не знаємо. Дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише Universe Today.

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pH — це показник кислотності або лужності розчину, що вимірюється за шкалою від 0 до 14. Значення 7 вважається нейтральним, значення нижче за 7 — кислими, а значення вище за 7 — лужними Середній рівень pH води на Землі коливається в діапазоні від 6 до 8,5, прісної води — в діапазоні від 6,5 до 8, дощової води — приблизно 5,6, а морської води — становить приблизно 8,2.

Енцелад Фото: NASA

Учені проаналізували архівні дані космічного апарату "Кассіні", який вивчав Енцелад у 2005 році, коли було виявлено гейзери, які виникають у тріщинах супутника Сатурна. Це змусило вчених припустити, що на Енцеладі є підземний океан. У складі гейзерів було виявлено фосфати, водяну пару, молекулярний водень, органічні вуглеводні та молекули, такі як метан, етан, кисень і азот. Вчені давно припускають, виходячи з наявності органічних молекул і води, що в океані Енцелада можуть мешкати живі організми.

Гейзери на Енцеладі Фото: NASA

Нове дослідження показало, що рівень pH води в океані Енцелада становить приблизно 10,6, тобто вона дуже лужна. Раніше вважалося, що рівень pH становить від 8 до 9. Тобто теоретично життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, може існувати в таких умовах, але можливо, на Енцеладі існує зовсім інше життя.

Для кращого розуміння природи Енцелада потрібна нова місія до цього світу, адже своє дослідження системи Сатурна апарат "Кассіні" завершив 2017 року, коли він, як уже писав Фокус, згорів в атмосфері газового гіганта.

Також Фокус писав про те, що вчені пропонують доставити на Енцелад земних мікробів. Це може розповісти про те, яким чином перші живі організми, що виникли на дні океанів на Землі, поширилися по нашій планеті. Якщо звичайно на Енцеладі немає свого життя.

Ще Фокус писав про те, що на краю Сонячної системи є червона планета і нові двигуни допоможуть туди потрапити. Карликова планета Седна розташована набагато далі від Нептуна, останньої планети Сонячної системи, але це один із найзагадковіших світів, які коли-небудь виявляли астрономи. Дослідження Седни з близької відстані допоможе розкрити секрети Сонячної системи.