Время идет не в одном, а в трех направлениях: физики бросают вызов пониманию Вселенной

Новая теория бросает вызов тому, что мы знаем о пространстве-времени, ведь она предполагает, что Вселенная построена на трех измерениях времени, а пространство является вторичным эффектом.

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Считается, что материя, гравитация и все остальное возникли из трех измерений пространства и одного измерения времени. Но новая теория бросает вызов пониманию устройства Вселенной, ведь предполагает, что истинной тканью Вселенной является время в трех измерениях, а пространство возникает как вторичный эффект. Исследование опубликовано в журнале Reports in Advances of Physical Sciences, пишет Interesting Engineering.

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Авторы исследования считают, что время является не одной, идущей вперед, линией, а идет в трех независимых направлениях одновременно. Физики считают, что эта теория, предполагающая три измерения времени, вместо одного, может решить много загадок Вселенной.

Чтобы понять новую теорию, представьте, что вы заменяете традиционную структуру пространства-времени на шестимерную структуру, которая имеет три оси для времени и три оси для пространства. Но, в отличие от традиционной физики, новая теория рассматривает время как основную структуру Вселенной.

То есть, пространство больше не является фундаментальным, и оно больше похоже на следствие того, как время ведет себя в разных масштабах и направлениях. Физики пришли к таким выводам, когда переосмыслили роль времени в физических уравнениях. Ученые предположили, что, если пространство может иметь три измерения, возможно, время тоже может иметь три измерения.

Исходя из этого физики создали математическую модель, в которой частицы и силы взаимодействуют в трехмерной структуре времени. Ученые пришли к выводу, что когда эта модель применяется к фундаментальным частицам, она может воспроизводить некоторые из их известных свойств, в частности, их массу.

Например, Стандартная модель физики элементарных частиц включает подробные данные о таких частицах, как электроны, мюоны и кварки, но она не дает четкого объяснения, почему эти частицы имеют те массы, которые у них есть. Новая модель генерирует значения, которые близко соответствуют наблюдаемым массам этих частиц.

Авторы исследования считают, что время является не одной, идущей вперед, линией, а идет в трех независимых направлениях одновременно. Физики считают, что эта теория, предполагающая три измерения времени, вместо одного, может решить много загадок Вселенной Фото: SciTechDaily

Хотя некоторые физики ранее предлагали идею о существовании более чем одного измерения времени, их модели оставались абстрактными и математическими, а потому имели мало связи с измеримыми физическими величинами.

Ранее физики также столкнулись с серьезными проблемами. Например, в более ранних моделях наличие более одного измерения времени часто приводило к логическим противоречиям, таким как возможность возникновения последствий до появления причины.

Новая теория избегает этой проблемы, ведь новая структура сохраняет течение времени упорядоченным во всех трех измерениях времени. В этой модели события по-прежнему происходят стандартно: сначала причина, а затем следствие.

При этом новая теория дает конкретные предсказания, а потому не является абстрактной. Новая модель точно воспроизводит известные массы фундаментальных частиц, что означает, что она напрямую связана с экспериментальными данными.

Теперь ученые хотят уточнить математическую основу теории и определить конкретные эксперименты, которые могут ее проверить.

Если теория останется верной в дальнейших исследованиях, она может предложить новую основу для интеграции квантовой механики с гравитацией, чего физики добиваются уже давно. То есть она может провести к созданию теории квантовой гравитации, которая могла бы описать одновременно Вселенную в масштабах галактик и в масштабах субатомных частиц.

Как уже писал Фокус, физики пришли к выводу, что темная материя создает космическую паутину, связывающую все галактики вместе.

Также Фокус писал о том, что физики предложили космическую теорию, объясняющую, что убило неандертальцев.