Час іде не в одному, а в трьох напрямках: фізики кидають виклик розумінню Всесвіту

Нова теорія кидає виклик тому, що ми знаємо про простір-час, адже вона передбачає, що Всесвіт побудований на трьох вимірах часу, а простір є вторинним ефектом.

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Вважається, що матерія, гравітація та все інше виникли з трьох вимірів простору та одного виміру часу. Але нова теорія кидає виклик розумінню устрою Всесвіту, адже припускає, що справжньою тканиною Всесвіту є час у трьох вимірах, а простір виникає як вторинний ефект. Дослідження опубліковано в журналі Reports in Advances of Physical Sciences, пише Interesting Engineering.

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Автори дослідження вважають, що час є не однією лінією, що йде вперед, а йде в трьох незалежних напрямках одночасно. Фізики вважають, що ця теорія, яка передбачає три виміри часу, замість одного, може вирішити багато загадок Всесвіту.

Щоб зрозуміти нову теорію, уявіть, що ви замінюєте традиційну структуру простору-часу на шестивимірну структуру, яка має три осі для часу і три осі для простору. Але, на відміну від традиційної фізики, нова теорія розглядає час як основну структуру Всесвіту.

Тобто, простір більше не є фундаментальним, і він більше схожий на наслідок того, як час поводиться в різних масштабах і напрямках. Фізики дійшли таких висновків, коли переосмислили роль часу у фізичних рівняннях. Вчені припустили, що, якщо простір може мати три виміри, можливо, час теж може мати три виміри.

Виходячи з цього фізики створили математичну модель, в якій частинки і сили взаємодіють у тривимірній структурі часу. Вчені дійшли висновку, що коли ця модель застосовується до фундаментальних частинок, вона може відтворювати деякі з їхніх відомих властивостей, зокрема їхню масу.

Наприклад, Стандартна модель фізики елементарних частинок містить докладні дані про такі частинки, як електрони, мюони і кварки, але вона не дає чіткого пояснення, чому ці частинки мають ті маси, які у них є. Нова модель генерує значення, які близько відповідають спостережуваним масам цих частинок.

Автори дослідження вважають, що час є не однією лінією, що йде вперед, а йде в трьох незалежних напрямках одночасно. Фізики вважають, що ця теорія, яка передбачає три виміри часу, замість одного, може вирішити багато загадок Всесвіту Фото: SciTechDaily

Хоча деякі фізики раніше пропонували ідею про існування більш ніж одного виміру часу, їхні моделі залишалися абстрактними і математичними, а тому мали мало зв'язку з вимірюваними фізичними величинами.

Раніше фізики також зіткнулися із серйозними проблемами. Наприклад, у більш ранніх моделях наявність більш ніж одного виміру часу часто призводила до логічних протиріч, як-от можливість виникнення наслідків до появи причини.

Нова теорія уникає цієї проблеми, адже нова структура зберігає плин часу впорядкованим у всіх трьох вимірах часу. У цій моделі події, як і раніше, відбуваються стандартно: спочатку причина, а потім наслідок.

Водночас нова теорія дає конкретні передбачення, а тому не є абстрактною. Нова модель точно відтворює відомі маси фундаментальних частинок, що означає, що вона безпосередньо пов'язана з експериментальними даними.

Тепер учені хочуть уточнити математичну основу теорії та визначити конкретні експерименти, які можуть її перевірити.

Якщо теорія залишиться вірною в подальших дослідженнях, вона може запропонувати нову основу для інтеграції квантової механіки з гравітацією, чого фізики домагаються вже давно. Тобто вона може привести до створення теорії квантової гравітації, яка могла б описати одночасно Всесвіт у масштабах галактик і в масштабах субатомних частинок.

Як уже писав Фокус, фізики дійшли висновку, що темна матерія створює космічне павутиння, що зв'язує всі галактики разом.

Також Фокус писав про те, що фізики запропонували космічну теорію, яка пояснює, що вбило неандертальців.