Що насправді знищило неандертальців: у фізиків є космічна теорія

Неандертальці вже давно є предметом суперечок серед учених. Багато в чому це пов'язано з тим, що досі немає чітких відповідей на деякі з головних запитань щодо їхнього існування та передбачуваного зникнення. Нова теорія також є спірною.

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Астрофізики з Університету штату Мічиган, США, запропонували теорію, згідно з якою неандертальці були знищені через астрофізичні причини. Вчені вважають, що зміщення магнітних полюсів Землі приблизно 41 000 років тому могло сприяти вимиранню неандертальців. Це дослідження було опубліковано в журналі Science Advances. Але вчені з Університету Барселони (Іспанія) не згодні з такими висновками, пише ScienceAlert.

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Магнітне поле Землі та вимирання неандертальців

Згідно з дослідженням американських фізиків, через те, що магнітне поле Землі стало слабшим приблизно 41 000 років тому, на планету почало потрапляти більше космічного та ультрафіолетового випромінювання. Таким чином навколишнє середовище змінилося, і неандертальці не змогли вижити, що дало перевагу нашому виду Homo sapiens.

Учені вважають, що представники Homo sapiens змогли краще адаптуватися до нових умов через те, що носили одяг, жили в печерах і використовували охру для захисту від сонячного випромінювання.

Але вчені з Університету Барселони вказують на те, що неандертальці також жили в печерах. І хоча американські фізики стверджують, що неандертальці не носили одягу, який вони могли пошити за допомогою кістяних голок, це не означає, що неандертальці взагалі не носили одягу. Тобто вони все ж могли врятуватися від шкідливого випромінювання Сонця.

Насправді, у Homo sapiens, які жили під час періодів екстремального холоду, також не було голок, але у них було достатньо технологій для виготовлення одягу. Існує безліч археологічних свідчень того, що неандертальці обробляли шкури, а отже, могли носити одяг, Генетичне дослідження вошей показало, що люди вже носили одяг принаймні 200 000 років тому, кажуть іспанські вчені.

Навіть якщо неандертальці не мали голок, імовірно, вони використовували кісткові осколки, щоб пристосувати шкури тварин до тіла. Відсутність голок не слід плутати з відсутністю функціонального одягу, кажуть учені.

Згідно з дослідженням американських фізиків, через те, що магнітне поле Землі стало слабшим приблизно 41 000 років тому, на планету почало потрапляти більше космічного та ультрафіолетового випромінювання. Таким чином навколишнє середовище змінилося, і неандертальці не змогли вижити Фото: NYT

У неандертальців не було захисту від шкідливого випромінювання Сонця

Американські фізики стверджують, що Homo sapiens використовували охру, яка забезпечувала їх захистом від випромінювання, чого не робили неандертальці.

Хоча було проведено експерименти, щоб продемонструвати певні блокуючі здібності охри проти ультрафіолетових променів, її використання людськими популяціями не обмежується однією групою, як свідчать археологічні дослідження, кажуть іспанські вчені.

Немає жодних підстав стверджувати, що охру в захисних цілях використовували тільки представники Homo sapiens і немає впевненості в тому, що її взагалі використовували як "сонцезахисний крем".

Що вбило неандертальців?

Науковці з Університету Барселони кажуть, що неандертальці були, найімовірніше, поглинуті більш численними популяціями Homo sapiens. Тобто відбувся процес асиміляції. Також у вимиранні неандертальців могло зіграти роль те, що вони не використовували далекобійну зброю, таку як пращі, для полювання на тварин. У Homo sapiens була перевага в цьому плані, адже стародавні люди могли полювати з великої відстані на відкритій місцевості.

Іспанські вчені вважають, що не можна пов'язувати зміну в магнітному полі Землі з вимиранням неандертальців, адже археологічні дані не підтверджують цю теорію. Якби підвищений рівень сонячного випромінювання був визначальним фактором вимирання неандертальців, то можна було б побачити і вищий рівень смертності серед Homo sapiens, але цього не сталося.

Як уже писав Фокус, археологи знайшли основну "магістраль" неандертальців. Нове дослідження показало, що друга велика міграція неандертальців відбулася між 120 тис. і 60 тис. років тому. Донедавна залишалися невідомими маршрути, якими користувалися близькі родичі людини.