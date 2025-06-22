Что на самом деле уничтожило неандертальцев: у физиков есть космическая теория

Неандертальцы уже давно являются предметом споров среди ученых. Во многом это связано с тем, что до сих пор нет четких ответов на некоторые из главных вопросов об их существовании и предполагаемом исчезновении. Новая теория также является спорной.

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Астрофизики из Университета штата Мичиган, США, предложили теорию, согласно которой неандертальцы были уничтожены из-за астрофизических причин. Ученые считают, что смещение магнитных полюсов Земли примерно 41 000 лет назад могло способствовать вымиранию неандертальцев. Это исследования было опубликовано в журнале Science Advances. Но ученые из Университета Барселоны (Испания) не согласны с такими выводами, пишет ScienceAlert.

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Магнитное поле Земли и вымирание неандертальцев

Согласно исследованию американских физиков, из-за того, что магнитное поле Земли стало более слабым примерно 41 000 лет назад, на планету начало попадать больше космического и ультрафиолетового излучения. Таким образом окружающая среда изменилась, и неандертальцы не смогли выжить, что дало преимущество нашему виду Homo sapiens.

Ученые считают, что представители Homo sapiens смогли лучше адаптироваться к новым условиям из-за того, что носили одежду, жили в пещерах и использовали охру для защиты от солнечного излучения.

Но ученые из Университета Барселоны указывают на то, что неандертальцы также жили в пещерах. И хотя американские физики утверждают, что неандертальцы не носили одежду, которую они могли сшить с помощью костяных игл, это не означает, что неандертальцы вообще не носили одежду. То есть они все же могли спастись от вредного излучения Солнца.

На самом деле, у Homo sapiens, которые жили во время периодов экстремального холода также не было игл, но у них было достаточно технологий для изготовления одежды. Существует множество археологических свидетельств того, что неандертальцы обрабатывали шкуры, а значит могли носить одежду, Генетическое исследование вшей показало, что люди уже носили одежду по крайней мере 200 000 лет назад, говорят испанские ученые.

Даже если у неандертальцев не было игл, вероятно, они использовали костные осколки, чтобы приспособить шкуры животных к телу. Отсутствие игл не следует путать с отсутствием функциональной одежды, говорят ученые.

Согласно исследованию американских физиков, из-за того, что магнитное поле Земли стало более слабым примерно 41 000 лет назад, на планету начало попадать больше космического и ультрафиолетового излучения. Таким образом окружающая среда изменилась, и неандертальцы не смогли выжить Фото: NYT

У неандертальцев не было защиты от вредного излучения Солнца

Американские физики утверждают, что Homo sapiens использовали охру, которая обеспечивала их защитой от излучения, чего не делали неандертальцы.

Хотя были проведены эксперименты, чтобы продемонстрировать определенные блокирующие способности охры против ультрафиолетовых лучей, ее использование человеческими популяциями не ограничивается одной группой, как показывают археологические исследования, говорят испанские ученые.

Нет никаких оснований утверждать, что охру в защитных целях использовали только представители Homo sapiens и нет уверенности в том, что она вообще использовалась в качестве "солнцезащитного крема".

Что убило неандертальцев?

Ученые из Университета Барселоны говорят, что неандертальцы были скорее всего поглощены более многочисленными популяциями Homo sapiens. То есть произошел процесс ассимиляции. Также в вымирании неандертальцев могло сыграть роль то, что они не использовали дальнобойное оружие, такое как пращи, для охоты на животных. У Homo sapiens было преимущество в этом плане, ведь древние люди могли охотиться с большого расстояния на открытой местности.

Испанские ученые считают, что нельзя связывать изменение в магнитном поле Земли с вымиранием неандертальцев, ведь археологические данные не подтверждают эту теорию. Если бы возросший уровень солнечного излучения был определяющим фактором вымирания неандертальцев, то можно было бы увидеть и высокий уровень смертности среди Homo sapiens, но этого не произошло.

Как уже писал Фокус, археологи нашли основную "магистраль" неандертальцев. Новое исследование показало, что вторая крупная миграция неандертальцев произошла между 120 тыс. и 60 тыс. лет назад. До недавнего времени оставались неизвестными маршруты, которыми пользовались близкие родственники человека.