Прошли больше 3 тыс. км за 2 тысячи лет: археологи нашли основную "магистраль" неандертальцев

Новое исследование показало, что вторая крупная миграция неандертальцев из Восточной Европа в Центральную и Восточную Евразию произошла между 120 тыс. и 60 тыс. лет назад. До недавнего времени оставались неизвестными маршруты, которыми пользовались близкие родственники человека.

Related video

Об этом сообщает Phys.org.

2-тысячелетнее путешествие

С помощью компьютерных моделей команда антропологов создала карту возможных путей. Исследование показало, что неандертальцы скорее всего, использовали речные долины в качестве естественных магистралей и отправлялись в путь в более теплые периоды. Таким темпом неандертальцы преодолели 3250 км менее чем за 2 тыс. лет.

“Результаты показали, что несмотря на такие препятствия, как горы и крупные реки, неандертальцы могли пересечь северную Европу достаточно быстро”, - говорит научный сотрудник в Университете Алгарви в Португалии Эмили Коко.

По ее словам, работа дала важную информацию о путях древних миграций, которые невозможно изучить по археологическим данным.

Во время создания модели 2-тысячилетнего путешествия неандертальцев учитывались такие особенности местности, как древние реки, ледниковые барьеры, а также температура воздуха. Авторы считают, что могла происходить в двух периодах: морской изотопной стадии 5e [MIS 5e] (начался примерно 125 000 лет назад) и морской изотопной стадии 3 [MIS 3] (начался примерно 60 000 лет назад). Во время этих периодов средняя температура воздуха была выше.

Неандертальцы могли добраться до гор Сибирского Алтая в Евразии во время MIS 5e или MIS 3, используя несколько возможных маршрутов. Тем не менее, все они следовали основному северному направлению через Уральские горы и южную Сибирь. Это пересекается с уже известными археологическими памятниками тех же периодов.

Авторы добавляют, что исследование проливает свет на взаимодействие неандертальцев с другими древними группами людей. В частности, их маршруты могли привести их в районы, уже занятые денисовцами, что согласуется с существующими доказательствами скрещивания между двумя видами.

“Неандертальцы могли мигрировать на тысячи километров от Кавказских гор до Сибири всего за 2000 лет, следуя речным коридорам”, — говорит Иовита.

Родственники Homo sapiens

Неандертальцы — это вымерший вид людей, близко родственный Homo sapiens, который жил примерно от 400 тысяч до 40 тысяч лет назад в Евразии. Они получили свое название по месту находки первых ископаемых в Нойандертале, Германия.

Неандертальцы обладали мощным телосложением, крупным лицом с выступающим лбом и низким лбом. Их интеллектуальные способности и культурные достижения были значительны, о чем свидетельствуют находки инструментов, украшений и погребальных обрядов. Однако в сравнении с Homo sapiens, неандертальцы имели менее сложные социальные структуры и возможно не были столь адаптированы к изменчивым климатическим условиям, что могло способствовать их исчезновению.

Напомним, некоторые ученые считают, что неандертальцы на самом деле никогда не вымирали. Исследователи смогли подтвердить давнюю теорию о том, что исчезновение неандертальцев не было таким ужасным, как его рисуют.