Пройшли понад 3 тис. км за 2 тисячі років: археологи знайшли основну "магістраль" неандертальців

Нове дослідження показало, що друга велика міграція неандертальців зі Східної Європи в Центральну і Східну Євразію відбулася між 120 тис. і 60 тис. років тому. Донедавна залишалися невідомими маршрути, якими користувалися близькі родичі людини.

Related video

Про це повідомляє Phys.org.

2-тисячолітня подорож

За допомогою комп'ютерних моделей команда антропологів створила карту можливих шляхів. Дослідження показало, що неандертальці, найімовірніше, використовували річкові долини як природні магістралі і вирушали в дорогу в тепліші періоди. Таким темпом неандертальці подолали 3250 км менш ніж за 2 тис. років.

"Результати показали, що попри такі перешкоди, як гори та великі річки, неандертальці могли перетнути північну Європу досить швидко", — говорить науковий співробітник в Університеті Алгарві в Португалії Емілі Коко.

За її словами, робота дала важливу інформацію про шляхи стародавніх міграцій, які неможливо вивчити за археологічними даними.

Під час створення моделі 2-тисячолітньої подорожі неандертальців враховувалися такі особливості місцевості, як стародавні річки, льодовикові бар'єри, а також температура повітря. Автори вважають, що могла відбуватися у двох періодах: морській ізотопній стадії 5e [MIS 5e] (розпочався приблизно 125 000 років тому) і морській ізотопній стадії 3 [MIS 3] (розпочався приблизно 60 000 років тому). Під час цих періодів середня температура повітря була вищою.

Неандертальці могли дістатися гір Сибірського Алтаю в Євразії під час MIS 5e або MIS 3, використовуючи кілька можливих маршрутів. Проте, всі вони слідували основним північним напрямком через Уральські гори та південний Сибір. Це перетинається з уже відомими археологічними пам'ятками тих самих періодів.

Автори додають, що дослідження проливає світло на взаємодію неандертальців з іншими давніми групами людей. Зокрема, їхні маршрути могли привести їх до районів, уже зайнятих денисівцями, що узгоджується з наявними доказами схрещування між двома видами.

"Неандертальці могли мігрувати на тисячі кілометрів від Кавказьких гір до Сибіру лише за 2000 років, слідуючи річковим коридорам", — каже Іовіта.

Родичі Homo sapiens

Неандертальці — це вимерлий вид людей, близько споріднений з Homo sapiens, який жив приблизно від 400 тисяч до 40 тисяч років тому в Євразії. Вони отримали свою назву за місцем знахідки перших копалин у Нойандерталі, Німеччина.

Неандертальці мали потужну статуру, велике обличчя з виступаючим чолом і низьким чолом. Їхні інтелектуальні здібності та культурні досягнення були значними, про що свідчать знахідки інструментів, прикрас і похоронних обрядів. Однак, порівняно з Homo sapiens, неандертальці мали менш складні соціальні структури та, можливо, не були настільки адаптовані до мінливих кліматичних умов, що могло сприяти їхньому зникненню.

Нагадаємо, деякі вчені вважають, що неандертальці насправді ніколи не вимирали. Дослідники змогли підтвердити давню теорію про те, що зникнення неандертальців не було таким жахливим, як його малюють.