Динозавр в космосе: обнаружена галактика, которая застыла во времени на миллиарды лет (фото)

Астрономы обнаружили галактику, которая идеально сохранилась на протяжении миллиардов лет, и она дает представление о том, как появились первые галактики и как эволюционировала Вселенная.

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Так же, как ученые используют окаменелости динозавров для исследования эволюции жизни, обнаруженную реликтовую галактику под названием KiDS J0842+0059, которая находится в примерно 3 миллиардах световых лет от нас, можно использовать для понимания эволюции космоса. Исследование опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

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Реликтовыми или ископаемыми галактиками астрономы называют галактики, которые сумели не измениться в течение миллиардов лет в результате столкновений и взаимодействий с другими галактиками. Таким образом они являются своеобразными капсулами времени, с помощью которых можно понять природу более ранних галактик.

Астрономы обнаружили такую, застывшую во времени, галактику, названную KiDS J0842+0059, которая оставалась в неизменном виде в течение примерно 7 млрд лет. Исследование было проведено с помощью наземных телескопов Very Large Telescope и Large Binocular Telescope.

Астрономы говорят, что эта галактика поможет понять эволюцию Вселенной и то, как развивались более ранние галактики. Такие реликтовые галактики, как говорят учеными, можно назвать динозаврами в космосе, ведь они показывают, как эволюционировали самые массивные галактики во Вселенной, которые можно видеть сейчас.

Галактика KiDS J0842+0059 Фото: space.com

Как показали наблюдения, галактика KiDS J0842+0059, которая находится в 3 млрд световых лет от нас, имеет массу, которая примерно в 100 млрд раз больше массы Солнца. При этом она является более компактной, чем галактики с похожей массой. Астрономы также выяснили, что в этой галактики на протяжении большей части ее жизни не происходил процесс образования звезд, что еще раз подтверждает то, что это ископаемая галактика.

По словам ученых, KiDS J0842+0059 имеет форму, похожую на ту, что имеет галактика NGC 1277 и компактные галактики, которые можно увидеть на ранних стадиях развития Вселенной. NGC 1277 также является примером реликтовой галактики, которая находится на расстоянии 240 млн световых лет от нас, то есть она намного ближе к нам, чем KiDS J0842+0059.

Галактика NGC 1277 Фото: NASA

Тот факт, что существуют такие галактики, как NGC 1277 и KiDS J0842+0059, указывает на то, что некоторые галактики могут быстро формироваться, оставаться компактными и оставаться в состоянии покоя в течение миллиардов лет, избегая столкновений с другими галактиками, говорят астрономы.

По словам ученых, изучение ископаемых галактик помогает понять историю формирования ядер современных массивных галактик, которые в отличие от реликтовых галактик прошли через столкновения с другими галактиками и набирали массу с помощью компактных галактик.

Как уже писал Фокус, десятилетиями американский физик-теоретик скрывал свою одержимость путешествиями во времени. Но теперь он бросает вызов предположениям, лежащим в основе нашей Вселенной. Ученый считает, что путешествовать в прошлое можно и создал "машину времени".