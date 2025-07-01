Такого еще не видели: солнечный телескоп на МКС показал неожиданное явление на Солнце (фото)

Новый телескоп NASA под названием CODEX сделал первые фотографии внешней атмосферы Солнца или короны. Ученые увидели ранее неизвестные изменения, которые помогут лучше предсказывать опасные для Земли явления.

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Солнечный телескоп CODEX был установлен на внешней части Международной космической станции (МКС) в ноябре прошлого года. Теперь он сделал первые фотографии короны Солнца, и астрономы из NASA увидели едва заметные изменения во внешней атмосфере нашей звезды, которые никогда ранее не наблюдались, пишет Live Science.

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Солнечный телескоп CODEX имеет коронограф, который блокирует солнечный диск, чтобы телескоп мог сфокусироваться на короне Солнце и увидеть ее с чрезвычайно высокой детализацией. Благодаря первым фотографиям солнечного телескопа астрономы обнаружили изменения в температуры в короне Солнца, также получили изображения огромных корональных потоков, которые вырываются из нашей звезды. По словам астрономов, новый телескоп дает возможность проводить совершенно новые наблюдения за Солнцем, которые ранее никогда не проводились.

В последние месяцы Солнце проявляло сильную активность и это связано с тем, что наша звезда находится в фазе солнечного максимума Фото: ESA

С помощью телескопа CODEX астрономы хотят выяснить, как очень горячие частицы, известные как солнечный ветер, которые постоянно вылетают из Солнца, взаимодействуют с его короной. Солнечный телескоп способен измерять температуру и скорость частиц в медленно меняющемся солнечном ветре.

Солнце непрерывно выпускает материал в форме солнечного ветра. Магнитное поле Солнца формирует этот материал, иногда создавая струящиеся образования, называемые корональными потоками. На изображении телескопа CODEX видны корональные потоки, пролетающие через корону Солнца Фото: NASA

Астрономы также хотят выяснить, каким образом корональный солнечный ветер нагревается до 1 млн градусов Цельсия, что примерно в 175 раз горячее поверхности Солнца. Для этого у телескопа есть специальные фильтры, с помощью которых можно измерять температуру и скорость вылетающих из короны частиц.

Ученые надеются, что лучшее понимание солнечного ветра поможет предсказать опасные для Земли явления, связанные с выбросами плазмы из огромных корональных дыр. Эта плазма при достижении Земли часто взывает сильные геомагнитные бури.

Миссии NASA используют коронографы для изучения Солнца различными способами, но это не значит, что все они видят одно и то же. На этом составном изображении центральная и левая панели показывают данные коронографов миссии SOHO и телескопа CODEX. Третья панель показывает увеличенную часть изображения телескопа CODEX Фото: NASA

В последние месяцы Солнце проявляло сильную активность и это связано с тем, что наша звезда находится в фазе солнечного максимума. Это пик активности Солнца, который наступает примерно в середине 11-летнего солнечного цикла. В этот период появляется намного больше вспышек на Солнце, а также корональных выбросов массы, которые приводят к появлению геомагнитной бури на нашей планете. Считается, что солнечный максимум уже заканчивается, но ученые считают, что солнечный ветер может оставаться непредсказуемым в течение нескольких лет после этого. Поэтому телескоп CODEX как раз вовремя начал наблюдения за Солнцем.

Как уже писал Фокус, недавно астрофотограф из США сделал потрясающие фотографии как МКС, так и Солнца. Ему удалось запечатлеть орбитальную станцию, когда она пролетала на фоне нашей звезды, где в это время происходили вспышки.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили галактику, которая застыла во времени на миллиарды лет. Она идеально сохранилась на протяжении миллиардов лет, и дает представление о том, как появились первые галактики и как эволюционировала Вселенная.