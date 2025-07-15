"Маринер-4": 60 років тому зонд NASA вперше зробив знімки Марса з близької відстані (фото)

14 липня 1965 року космічний апарат "Маринер-4" назавжди змінив уявлення вчених про Червону планету, коли пролетів повз Марс на близькій відстані. 15 липня він передав перші в історії зображення планети, зроблені з близької відстані.

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До середини 1960-х років учені мали туманне уявлення про те, що з себе представляє Марс. Існували навіть припущення, що він може бути населеним світом зі схожими на земні умовами навколишнього середовища. Астрономи спостерігали за Марсом у телескопи і бачили лише мерехтливу червону пляму. Але все змінилося 60 років тому, коли 14 липня 1965 року космічний апарат NASA "Марінер-4" пролетів повз Червону планету на відстані всього 9846 кілометрів. Уже наступного дня вчені отримали 22 зображення Марса з низькою роздільною здатністю. Це були перші фотографії Марса, отримані з близької відстані, і вони перевернули з ніг на голову уявлення про Марс, пише Space.

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Зонд "Маринер-4" був запущений у космос 28 листопада 1964 року і 14 липня 1965 року пролетів повз Марс. У цей час усі його прилади були активовані. Серед них були магнітометр для вимірювання магнітних полів, лічильник Гейгера для вимірювання радіації, детектор космічних променів, детектор космічного пилу і телевізійна камера з низькою роздільною здатністю.

Лише через кілька годин після активації телекамера почала отримувати зображення. Приблизно через дев'ять годин, коли космічний апарат віддалявся від Марса, розпочалася передача необроблених зображень Червоної планети на Землю.

Перша в історії фотографія Марса, отримана космічним апаратом з близької відстані Фото: solar-system

Перші зображення вчені отримали 15 липня. Спочатку вони являли собою цифрові дані, які потрібно було перетворити на чорно-білі зображення. Але вчені розрізали роздрукований папір із даними і розмалювали його кольоровими маркерами. Так було створено перше в історії зображення Марса, отримане з близької відстані. Пізніше вчені використовували комп'ютери для обробки даних і отримали розмиті та нечіткі чорно-білі фотографії, які все ж перевернули уявлення про Червону планету з ніг на голову.

Ручне розфарбовування роздруківки отриманих у цифровому вигляді даних першого знімка зонда "Маринер-4" Фото: solar-system

Дані показали, що Марс є холодною, пустельною і млявою планетою, яка вкрита численними кратерами і рівнинами. Також учені вперше з'ясували, що щільність атмосфери Марса приблизно в тисячу разів менша за щільність атмосфери Землі.

Після польоту повз Марс зонд "Марінер-4" підтримував переривчастий зв'язок із NASA і ще два роки передавав дані про міжпланетне середовище. Але його місія офіційно завершилася 21 грудня 1967 року, коли у зонда закінчилося паливо. Варто сказати, що космічний апарат за 2 роки пережив приблизно 100 зіткнень із мікрометеоритами.

Поверхня Марса. Знімок зонда "Маринер-4" Фото: solar-system

Хоча 60 років тому вчені не виявили нічого, що б вказувало на заселеність Марса, зараз вважається, що в далекому минулому на Червоній планеті могло існувати життя. Дані, отримані за останні 10 років за допомогою марсоходів NASA, показують, що на поверхні Марса були річки, озера і, можливо, навіть моря та океани з рідкої води.

Як уже писав Фокус, 14 липня 2025 року виповнилося 10 років відтоді, як астрономи отримали перші фотографії Плутона з близької відстані. Нові дані також змінили уявлення про цю карликову планету, яка знаходиться за Нептуном.

Також Фокус писав про те, що всередині Урана ховається невідоме джерело тепла. Планета віддає більше тепла, ніж отримує від Сонця. Сьома планета від Сонця виявилася несподівано теплою, хоча дані зонда "Вояджер-2", зроблені майже 40 років тому, цього не показали.