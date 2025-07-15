Усередині Урана ховається невідоме джерело тепла: він віддає більше, ніж отримує від Сонця (фото)

Сьома планета від Сонця виявилася несподівано теплою, хоча дані зонда NASA, зроблені майже 40 років тому, цього не показали. Учені наполягають на тому, що потрібно відправити нову місію до крижаного гіганта.

Related video

Астрономи виявили, що Уран випускає в космос більше внутрішнього тепла, ніж отримує від Сонця. Це відкриття суперечить даним, які отримав зонд NASA "Вояджер-2" у 1986 році. Дослідники вважають, що необхідне більш ретельне дослідження крижаного гіганта з близької відстані, яке допоможе краще зрозуміти походження планети та її еволюцію. Дослідження опубліковано в журналі Geophysical Research Letters, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи використали дані космічних телескопів за кілька десятиліть, а також комп'ютерні моделі і з'ясували, що Уран випускає в космос на 12,5% більше внутрішнього тепла, ніж отримує від Сонця. І все залишається загадкою, чому Уран у цьому плані відрізняється від трьох інших гігантських планет Сонячної системи, Юпітера, Сатурна і Нептуна, які випускають у космос на 100% більше внутрішнього тепла, ніж отримують від Сонця.

У 1986 році космічний апарат "Вояджер-2" провів дослідження Урану з близької відстані і дані зонда показали, що крижаний гігант не випускає в космос великої кількості внутрішнього тепла. Автори дослідження вважають, що минулі дані були спотворені сплеском активності Сонця.

Астрономи дійшли висновку, що внутрішнє тепло може вказувати на зовсім іншу внутрішню структуру або еволюційну історію планети. Тому внутрішнє тепло Урана може допомогти розкрити походження крижаного гіганта. Автори дослідження кажуть, що планета швидше за все все все ще повільно втрачає тепло, накопичене за роки ранньої історії.

Планета Уран, а також 6 з її 28 супутників. Фотографія космічного телескопа Вебб Фото: solar-system

Вважається, що Уран з'явився приблизно 4,5 млрд років тому разом з іншими планетами Сонячної системи. При цьому планета сформувалася ближче до Сонця, а потім приблизно через 500 млн років перемістилася на свою нинішню орбіту. Але автори дослідження вважають, що це припущення може бути неправильним.

Щоб краще зрозуміти Уран, необхідна нова місія для дослідження крижаного гіганта, кажуть учені. Три роки тому Національна академія наук США розробила проєкт місії Uranus Orbiter and Probe, яка має провести дослідження Урана в недалекому майбутньому. Але цей проєкт вимагає великих витрат і технічно складний, але автори дослідження наполягають на тому, що його потрібно реалізувати.

Планета Уран має кільця. Фотографія космічного телескопа Вебб Фото: NASA

У будь-якому разі нове відкриття має велике значення не тільки для розуміння природи Урану, але воно може допомогти в дослідженні внутрішнього тепла Землі, включно зі зміною клімату на нашій планеті. Вивчення того, як Уран зберігає і втрачає внутрішнє тепло допоможе краще зрозуміти процеси, відповідальні за формування атмосфер планет, а також кліматичних і погодних систем, кажуть науковці.

Як уже писав Фокус, астрономи вивчили супутники Урана і зробили несподіване відкриття.

Також Фокус писав про те, що астрономи підтвердили теорію створення планет. Моделі формування величезних планет припускають, що спочатку дрібні камінчики скупчуються в одному місці навколо молодих зірок, а потім утворюють величезне ядро. Навколо ядра накопичується газ, що призводить до появи газових гігантів. Тепер ця теорія знайшла своє підтвердження.