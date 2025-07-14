Галькові "пляжі" біля зірок: астрономи підтвердили теорію створення планет (фото)

Моделі формування величезних планет припускають, що спочатку дрібні камінчики скупчуються в одному місці навколо молодих зірок, а потім утворюють величезне ядро. Навколо ядра накопичується газ, що призводить до появи газових гігантів. Тепер ця теорія знайшла своє підтвердження.

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За допомогою мережі радіотелескопів астрономи вперше отримали спостережне підтвердження того, що крихітні камінчики, схожі на гальку на пляжі, збираються разом і перетворюються на планети біля молодих зірок. Результати дослідження були представлені на зборах Королівського астрономічного товариства у Великій Британії, пише Space.

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Учені провели спостереження за молодими зірками в молекулярній хмарі Тельця. Це одна з найближчих областей формування нових зірок, розташована на відстані 430 світлових років від нас. Зокрема, дослідження стосувалося двох зірок, DG Tau і HL Tau, які оточені протопланетними дисками, де формуються планети. Ці диски складаються з газу і пилу, які являють собою матеріал, що залишився після утворення зірки в результаті стиснення частини молекулярної хмари.

Юпітер. Моделі формування величезних планет припускають, що спочатку дрібні камінчики скупчуються в одному місці навколо молодих зірок, а потім утворюють величезне ядро. Навколо ядра накопичується газ, що призводить до появи газових гігантів Фото: phys.org

Астрономи продовжують сперечатися про те, яким чином формуються планети, а особливо газові гіганти, такі як Юпітер або Сатурн. Одна з головних теорій свідчить, що ядра гігантських планет виникають завдяки тому, що крихітна космічна галька в протопланетному диску починає збиратися разом. Після цього утворюється кам'янистий об'єкт, що володіє такою гравітацією, що її достатньо для притягання величезної кількості газу. Вчені вважають, що і звичайні кам'янисті планети, такі як Земля, можуть формуватися подібним чином, але щось зупиняє їхнє подальше зростання.

Протопланетний диск зірки DG Tau Фото: space.com

Але моделювання показує, що камінчики розміром не більше сантиметра дуже рідко злипаються, а натомість стикаються і розбивають один одного. Згідно з теорією, галька в протопланетному диску повинна мати розмір не менше сантиметра, щоб це призвело до появи ядра газового гіганта. Але досі за допомогою радіотелескопів учені бачили лише камінчики розміром у кілька міліметрів.

Протопланетний диск зірки HL Tau Фото: space.com

Тепер же астрономи використовували мережу радіотелескопів e-MERLIN, розташованих у Великій Британії, для вивчення протопланетних дисків навколо молодих зірок. У результаті їм вдалося виявити вперше камінчики сантиметрового розміру, які знаходяться у великій кількості в газово-пилових дисках навколо двох молодих зірок.

Учені кажуть, що цієї космічної гальки так багато, що її достатньо для формування планетних систем, які більші, ніж Сонячна система. Тепер учені мають намір вивчити, яким чином дрібні камінчики злипаються, що має призвести до утворення ядер величезних планет.

Як уже писав Фокус, аналіз місячних зразків показав, що зворотний бік Місяця не такий, як ми думали. Китайський посадковий модуль "Чан'е-6" вперше в історії зібрав і доставив на Землю зразки гірських порід зі зворотного боку Місяця минулого року. Новий аналіз зразків показав, що темний бік Місяця дивніший, ніж припускали вчені.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили біля Юпітера невідому плазму, яка впливає на атмосферні особливості газового гіганта. Такого вчені не бачили раніше в жодному місці Сонячної системи.