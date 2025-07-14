Галечные "пляжи" возле звезд: астрономы подтвердили теорию создания планет (фото)

Модели формирования огромных планет предполагают, что изначально мелкие камешки скапливаются в одном месте вокруг молодых звезд, а затем образуют огромное ядро. Вокруг ядра накапливается газ, что приводит к появлению газовых гигантов. Теперь эта теория нашла свое подтверждение.

Related video

С помощью сети радиотелескопов астрономы впервые получили наблюдательное подтверждение того, что крошечные камешки, похожие на гальку на пляже, собираются вместе и превращаются в планеты возле молодых звезд. Результаты исследования были представлены на собрании Королевского астрономического общества в Великобритании, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые провели наблюдение за молодыми звездами в молекулярном облаке Тельца. Это одна из ближайших областей формирования новых звезд, расположенная на расстоянии 430 световых лет от нас. В частности, исследование касалось двух звезд, DG Tau и HL Tau, которые окружены протопланетными дисками, где формируются планеты. Эти диски состоят из газа и пыли, которые представляют собой материал, оставшийся после образования звезды в результате сжатия части молекулярного облака.

Юпитер. Модели формирования огромных планет предполагают, что изначально мелкие камешки скапливаются в одном месте вокруг молодых звезд, а затем образуют огромное ядро. Вокруг ядра накапливается газ, что приводит к появлению газовых гигантов Фото: phys.org

Астрономы продолжают спорить о том, каким образом формируются планеты, а особенно газовые гиганты, такие как Юпитер или Сатурн. Одна из главных теорий гласит, что ядра гигантских планет возникают благодаря тому, что крошечная космическая галька в протопланетном диске начинает собираться вместе. После этого образуется каменистый объект, обладающий такой гравитацией, что ее достаточно для притягивания огромного количества газа. Ученые считают, что и обычные каменистые планеты, такие как Земля, могут формироваться подобным образом, но что-то останавливает их дальнейший рост.

Протопланетный диск звезды DG Tau Фото: space.com

Но моделирование показывает, что камешки размером не более сантиметра очень редко слипаются, а вместо этого сталкиваются и разбивают друг друга. Согласно теории, галька в протопланетном диске должны иметь размер не менее сантиметра, чтобы это привело к появлению ядра газового гиганта. Но до сих пор с помощью радиотелескопов ученые видели только камешки размером в несколько миллиметров.

Протопланетный диск звезды HL Tau Фото: space.com

Теперь же астрономы использовали сеть радиотелескопов e-MERLIN, расположенных в Великобритании, для изучения протопланетных дисков вокруг молодых звезд. В результате им удалось обнаружить впервые камешки сантиметрового размера, которые находятся в большом количестве в газово-пылевых дисках вокруг двух молодых звезд.

Ученые говорят, что этой космической гальки так много, что ее достаточно для формирования планетных систем, которые больше, чем Солнечная система. Теперь ученые намерены изучить, каким образом мелкие камешки слипаются, что должно привести к образованию ядер огромных планет.

Как уже писал Фокус, анализ лунных образцов показал, что обратная стороны Луны не такая, как мы думали. Китайский посадочный модуль "Чанъэ-6" впервые в истории собрал и доставил на Землю образцы горных пород с обратной стороны Луны в прошлом году. Новый анализ образцов показал, что темная сторона Луны более странная, чем предполагали ученые.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили возле Юпитера неизвестную плазму, которая влияет на атмосферные особенности газового гиганта. Такого ученые не видели ранее ни в одном месте Солнечной системы.