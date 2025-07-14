Обратная стороны Луны не такая, как мы думали: что показал анализ лунных образцов (фото)

Китайский посадочный модуль “Чанъэ-6” впервые в истории собрал и доставил на Землю образцы горных пород с обратной стороны Луны в прошлом году. Новый анализ образцов показал, что темная сторона Луны более странная, чем предполагали ученые.

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Исследователи тщательно изучили образцы горных пород, которые прибыли на Землю с Луны в июне 2024 года благодаря миссии "Чанъэ-6". Эти образцы были собраны в самой большом ударном кратере Луны под названием бассейн Южный полюс-Эйткен. Ученым удалось установить возраст этого кратера, а также они обнаружили, что магнитное поле Луны неожиданно возродилось миллиарды лет назад, а мантия на обратной стороне Луны необычайно сухая по сравнению с видимой стороной. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет SciTechDaily.

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Видимая и обратная сторона Луны отличаются по внешнему виду, ведь имеют разный поверхностный ландшафт, разную толщину коры и вулканическую активность. Долгие годы ученые не могли понять, в чем причина этих различий.

Теперь же исследователи изучили образцы горных пород, взятые на обратной стороне Луны в бассейне Южный полюс-Эйткен, который является самым большим (диаметр 2500 км) и самым древним ударным кратером на Луне. Новое исследование проливает свет на эволюцию спутника Земли.

До сих пор ученые точно не знали, когда образовался огромный ударный кратер, но новое исследование показывает, что он был создан примерно 4,25 млрд лет назад в результате столкновения с другим небесным телом. В итоге, как считают ученые, выделилась энергия, эквивалентная взрыву более чем триллиона атомных бомб. Исследователи также выяснили, как этот удар повлиял на геологию Луны и распределение тепла.

Обратная сторона Луны Фото: NASA

По словам ученых, это исследование впервые полностью раскрывает глубокие геологические последствия удара, который привел к созданию бассейна Южный полюс-Эйткен.

Анализ базальтовых образцов показал, что на обратной стороне Луны существовали две хорошо выраженные фазы вулканической активности: 4,2 миллиарда и 2,8 миллиарда лет назад. Это значит, что вулканическая активность сохранялась не менее 1,4 миллиарда лет, что значительно дольше, чем предполагали ученые раньше.

Измерения магнитной напряженности в базальтовых породах показали, что Луна, которая сейчас не имеет магнитное поле, неожиданно восстановилось 2,8 млрд лет назад. Ученые считают, что лунное динамо, создающее магнитное поле, исчезло не сразу, а происходил постепенный процесс исчезновения магнитного поля Луны, которая, как считается возникла вскоре после образования Земли 4,5 млрд лет назад.

Бассейн Южный полюс — Эйткен Фото: NASA

Также ученые обнаружили, что мантия на обратной стороне Луне содержит намного меньше воды, чем мантия на видимой стороне. Это значит, что произошло ассиметричное распределение летучих элементов в недрах Луны, а потому две ее стороны отличаются.

Это исследование не только проливает свет на эволюцию обратной стороны Луны, но и открывает путь для более глубокого понимания формирования и эволюции планет. Ученые говорят, что ударные события играли намного большую роль в эволюции планетарных тел, чем предполагалось.

Как уже писал Фокус, ровно 10 лет назад зонд NASA впервые увидел Плутон вблизи и то, что он обнаружил, удивило ученых. 14 июля 2015 года космический аппарат NASA "Новые горизонты" впервые сделал фотографии Плутона с близкого расстояния. Эти данные позволили выяснить, что карликовая планета на самом деле не совсем такая, как считали астрономы.

Также Фокус писал о том, что Юпитер окружает неизвестное вещество, которое не встречали нигде в Солнечной системе. Астрономы обнаружили совершенно новый тип плазмы, окружающей самую большую планету Солнечной системы.