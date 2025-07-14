Такого нет нигде в Солнечной системе: Юпитер окружает неизвестное вещество (фото)

Как показывает исследование, Юпитер скрывает тайну, которая может изменить наше представление о космосе. Астрономы обнаружили совершенно новый тип плазмы, окружающей самую большую планету Солнечной системы.

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С помощью космического аппарата NASA "Юнона", который вращается вокруг Юпитера, астрономы сделали очень важное открытие. Они обнаружили сильное магнитное поле планеты и уникальные свойства окружающей плазмы создают ранее неизвестный тип плазменных волн. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет New Scientist.

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Астрофизики обнаружили возле Юпитера плазменные волны, которые не похожи ни на какие ранее наблюдавшиеся в космосе. Ученые считают, что эти волны играют ключевую роль в формировании уникальных полярных сияний на Юпитере и улучшают понимание космической среды, окружающей самую большую планету Солнечной системы.

Полярные сияния на Юпитере представляют собой уникальные атмосферные явления на полюсах планеты, имеющие зеленый и синий цвет. Полярные сияния на Юпитере являются более интенсивными, чем на Земле и это связано с тем, что планета имеет более сильное магнитное поле, а также уникальную плазму, окружающую планету. Она представляет собой густую смесь заряженных частиц и атомов.

Юпитер Фото: NASA

Астрофизики на основе новых данных зонда "Юнона" выяснили, что плазма вблизи полюсов Юпитера имеет совершенно новый тип колебаний и создает ранее неизвестные плазменные волны. Эти волны ведут себя не так, как другие подобные волны, известные ученым, и дают возможность лучше понять взаимодействие между магнитным полем Юпитера и окружающей его плазмой.

Новые плазменные волны представляют собой гибрид двух хорошо изученных плазменных волн: Альвеновских волн, которые возникают при движении заряженных атомов плазмы, и Ленгмюровских волн, которые отражают движение электронов в плазме.

Юпитер Фото: NASA

По словам астрофизиков, поскольку электроны намного легче заряженных атомов, эти два типа волн обычно колеблются с очень разными частотами. Но область вблизи полюсов Юпитера обладает необходимыми свойствами для того, чтобы эти два типа волн колебались одинаково и смешивались. Это связано с тем, что плазма там имеет исключительно низкую плотность, а планета удерживает ее в сильном магнитном поле.

Ученые говорят, что таких свойств плазмы и таких плазменных волн они не видели нигде больше в Солнечной системе.

Юпитер Фото: NASA

Данное открытие имеет большое значение, ведь полярные сияния на Юпитере являются одними из самых мощных атмосферных явлений в Солнечной системе. Поэтому понимание механизмов, лежащих в их основе, может дать важную информацию о поведении других планет с сильными магнитными полями, таких как Сатурн или Уран. Также это открытие вносит большой вклад в общие знания о космической плазме, которая является важнейшим компонентом Вселенной.

Также Фокус писал о том, какую информацию получил зонд NAS, который впервые опустился в облака Юпитера.

Еще Фокус писал о том, что марсоход NASA прислал на Землю жуткое последнее сообщение перед гибелью. Марсоход Opportunity отправил последнее сообщение на Землю перед тем, как отключится, когда находился внутри пылевой бури планетарного масштаба. Данное сообщение навсегда осталось неполным.