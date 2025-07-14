Марсоход NASA прислал на Землю жуткое последнее сообщение: почему аппарат погиб (фото)

Марсоход Opportunity отправил последнее сообщение на Землю перед тем, как отключится, когда находился внутри пылевой бури планетарного масштаба. Данное сообщение навсегда осталось неполным.

Related video

Сейчас Марс исследуют два марсохода NASA: Perseverance и Curiosity. Первый работает с 2021 года, в второй – с 2012. Но в январе 2004 году на Марсе в кратере Игл приземлился не менее знаменитый марсоход Opportunity, который смог работать намного дольше, чем предполагали ученые. Его задача состояла в обнаружении свидетельств существования жидкой воды на Марсе в прошлом, а также признаков потенциальной внеземной жизни. Но огромная пылевая буря, возникшая на Марсе, привела к тому, что через почти 15 лет работы на Красной планете марсоход Opportunity вышел из строя. Но он прислал жуткое последнее сообщение на Землю, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Марсоход Opportunity, по расчетам ученых, должен был исследовать Марс в течение 90 солов. Так называются сутки на Марсе, которые длятся 24 часа 39 минут и 35 секунд. Но аппарат NASA работал до июня 2018 года, то есть почти 15 лет, пока на Марсе не возникла масштабная пылевая буря, размер которой был сравним с площадью Северной Америки. То есть это была буря планетарного масштаба, которая положила конец деятельности марсохода Opportunity. Стоит сказать, что за время своей работы на Марсе аппарат NASA проехал более 45 км и стал первым марсоходом, когда-либо преодолевшим марафонскую дистанцию на Красной планете.

Кратер Игл на Марсе. Марсоход Opportunity сделал фотографию после приземления Фото: NASA

Марсоход Opportunity потерял связь с Землей, когда его накрыла мощная пылевая буря. Из-за этого марсоход перестал получать достаточное количество солнечного света для питания батарей и вскоре вышел из строя. Ученые из NASA пытались вот становить связь с марсоходом до февраля 2019 году, а но затем заявили, что эта миссия официально закончилась и Opportunity погиб на Марсе.

Свое последнее сообщение марсоход NASA отправил 10 июня 2018 года и после этого замолчал навсегда. Вскоре после того, как ученые объявили о гибели марсохода несколько СМИ сообщили, что последнее сообщение Opportunity было таким: "У меня разряжена батарея, и становится очень темно". Конечно же марсоход не мог передать подобное сообщение на Землю и выяснилось, что это был приблизительный пересказ того, что ученые рассказали американскому журналисту Джакобу Марголису.

Так выглядит последнее сообщение марсохода Opportunity Фото: NASA

На самом деле последнее сообщение Opportunity являет собой жуткое изображение марсианского неба, которое потемнело из-за пылевой бури, снизившей поступление солнечного света. Эта фотография была сделана одной из камер Pancam, которая была направлена в сторону Солнца. Но поскольку пылевая буря закрыла Солнце, изображение темное, а белые точки являются шумом камеры. На всех изображениях Pancam есть шум, но из-за темноты он стал более заметным.

Передача данных прервалась до того, как было передано полное изображение, поэтому нижняя часть фотографии осталась неполной и представляют собой черную полосу.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что они раскрыли тайну исчезновения воды на Марсе.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, где выгоднее добывать платину и другие ценные металлы: на астероидах или Луне.

Еще Фокус писал о том, что астрономы увидели, что делают умирающие звезды перед взрывом сверхновой.