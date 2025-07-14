Марсохід NASA надіслав на Землю моторошне останнє повідомлення: чому апарат загинув (фото)

Марсохід Opportunity відправив останнє повідомлення на Землю перед тим, як відключиться, коли перебував усередині пилової бурі планетарного масштабу. Це повідомлення назавжди залишилося неповним.

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Зараз Марс досліджують два марсоходи NASA: Perseverance і Curiosity. Перший працює з 2021 року, другий — з 2012. Але в січні 2004 року на Марсі в кратері Ігл приземлився не менш знаменитий марсохід Opportunity, який зміг працювати набагато довше, ніж припускали вчені. Його завдання полягало у виявленні свідчень існування рідкої води на Марсі в минулому, а також ознак потенційного позаземного життя. Але величезна пилова буря, що виникла на Марсі, призвела до того, що через майже 15 років роботи на Червоній планеті марсохід Opportunity вийшов з ладу. Але він надіслав моторошне останнє повідомлення на Землю, пише IFLScience.

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Марсохід Opportunity, за розрахунками вчених, мав досліджувати Марс протягом 90 солів. Так називається доба на Марсі, яка триває 24 години 39 хвилин і 35 секунд. Але апарат NASA працював до червня 2018 року, тобто майже 15 років, доки на Марсі не виникла масштабна пилова буря, розмір якої був порівнянний із площею Північної Америки. Тобто це була буря планетарного масштабу, яка поклала край діяльності марсохода Opportunity. Варто сказати, що за час своєї роботи на Марсі апарат NASA проїхав понад 45 км і став першим марсоходом, який коли-небудь подолав марафонську дистанцію на Червоній планеті.

Кратер Ігл на Марсі. Марсохід Opportunity зробив фотографію після приземлення Фото: solar-system

Марсохід Opportunity втратив зв'язок із Землею, коли його накрила потужна пилова буря. Через це марсохід перестав отримувати достатню кількість сонячного світла для живлення батарей і незабаром вийшов з ладу. Науковці з NASA намагалися встановити зв'язок із марсоходом до лютого 2019 року, але потім заявили, що ця місія офіційно закінчилася і Opportunity загинув на Марсі.

Своє останнє повідомлення марсохід NASA відправив 10 червня 2018 року і після цього замовк назавжди. Невдовзі після того, як науковці оголосили про загибель марсохода, кілька ЗМІ повідомили, що останнє повідомлення Opportunity було таким: "У мене розряджена батарея, і стає дуже темно". Звичайно ж марсохід не міг передати подібне повідомлення на Землю і з'ясувалося, що це був приблизний переказ того, що вчені розповіли американському журналісту Джакобу Марголісу.

Так виглядає останнє повідомлення марсохода Opportunity Фото: solar-system

Насправді останнє повідомлення Opportunity являє собою моторошне зображення марсіанського неба, яке потемніло через пилову бурю, що знизила надходження сонячного світла. Цю фотографію було зроблено однією з камер Pancam, яка була спрямована в бік Сонця. Але оскільки пилова буря закрила Сонце, зображення темне, а білі точки є шумом камери. На всіх зображеннях Pancam є шум, але через темряву він став більш помітним.

Передача даних перервалася до того, як було передано повне зображення, тому нижня частина фотографії залишилася неповною і являє собою чорну смугу.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що вони розкрили таємницю зникнення води на Марсі.

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Ще Фокус писав про те, що астрономи побачили, що роблять зірки, які вмирають перед вибухом наднової.