Астрономи побачили, що роблять зірки, які вмирають перед вибухом наднової

Нові знімки телескопа Джеймса Вебба показали рідкісне видовище вмираючих зірок. Вони загортаються в саван із газу перед тим, як вибухнути в наднові.

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Такі стародавні зірки вчені називають зірками Вольфа-Райє, їх було відкрито ще 160 років тому двома астрономами Шарлем Вольфом і Жоржем Райє в Паризькій обсерваторії, пише Futurism.

Головна особливість цих стародавніх зірок полягає в тому, що вони оточені "саваном" з космічного пилу і газу, який врешті-решт розлетиться під час вибуху наднової і закладе основу для нового покоління зірок.

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За слова астрономів, ці зірки вже спалили більшу частину свого водню. Керівник групи з Університету аеронавтики Ембрі-Ріддла у Флориді Ноель Річардсон каже, що саме вигоряння водню свідчить про те, що спостережувані зірки вигорають. У цьому процесі із зоряної системи викидаються потужні вітри, приблизно один раз на 8 років. Саме це і створює концентричні кільця навколо зірок, які схожі на савани.

Попри те, що астрономи знають про існування таких зоряних систем уже майже два століття, їхні савани спостерігалися лише одного разу в історії. Телескоп Вебб зробив перше зображення пилової завіси навколо WR-140 — старіючої подвійної зоряної системи, що старіє і розташована приблизно за 5 тис. світлових років від Землі в сузір'ї Лебедя.

У заяві університету йдеться про те, що таке відкриття Річардсон доводить, що інші зірки Вольфа-Райє також утворюють чудові пилові завіси в порожнечі космосу. Це також робить свій внесок у розуміння всього життєвого циклу зірок.

"Куди дівається цей пил? Ми хочемо точно дізнатися його хімічний склад. Для цього нам потрібно отримати спектри, щоб визначити конкретний склад зерен — фізичні властивості — і отримати уявлення про хімічний склад міжзоряного середовища", — каже астроном із лабораторії NOIRLab Національного наукового фонду в Тусоні Раян Лау.

Нагадаємо, життя на Землі з'явилося завдяки іншій зірці, а не Сонцю. Згідно з новим дослідженням, так звана зірка-порушник могла доставити в Сонячну систему елементи, які сприяли появі життя на нашій планеті.