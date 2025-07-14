Астрономы увидели, что делают умирающие звезды перед взрывом сверхновой

Новые снимки телескопа Джеймса Уэбба показали редкое зрелище умирающих звезд. Они заворачиваются в саван из газа перед тем, как взорваться в сверхновые.

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Такие древние звезды ученые называют звездами Вольфа-Райе, они были открыты еще 160 лет назад двумя астрономами Шарлем Вольфом и Жоржем Райе в Парижской обсерватории, пишет Futurism.

Главная особенность этих древних звезд заключается в том, что они окружены “саваном” из космической пыли и газа, который в конце концов разлетится во время взрыва сверхновой и заложит основу для нового поколения звезд.

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По слова астрономов, эти звезды уже сожгли большую часть своего водорода. Руководитель группы из Университета аэронавтики Эмбри-Риддла во Флориде Ноэль Ричардсон говорит, что именно выгорание водорода свидетельствует о том, что наблюдаемые звезды выгорают. В этом процессе из звездной системы выбрасываются мощные ветры, примерно один раз в 8 лет. Именно это и создает концентрические кольца вокруг звезд, которые похожи на саваны.

Несмотря на то, что астрономы знают о существовании таких звездных систем уже почти два столетия, их саваны наблюдались только единожды в истории. Телескоп Уэбб сделал первое изображение пылевой завесы вокруг WR-140 – стареющей двойной звездной системы, которая находится примерно в 5 тыс. световых лет от Земли в созвездии Лебедя.

В заявлении университета говорится, что такое открытие Ричардсон доказывает, что остальные звезды Вольфа-Райе также образуют восхитительные пылевые завесы в пустоте космоса. Это также вносит свой вклад в понимание всего жизненного цикла звезд.

“Куда девается эта пыль? Мы хотим точно узнать ее химический состав. Для этого нам нужно получить спектры, чтобы определить конкретный состав зерен — физические свойства — и получить представление о химическом составе межзвездной среды”, - говорит астроном из лаборатории NOIRLab Национального научного фонда в Тусоне Райан Лау.

Напомним, жизнь на Земле появилась благодаря другой звезде, а не Солнцу. Согласно новому исследованию, так называемая звезда-нарушитель могла доставить в Солнечную систему элементы, которые способствовали появлению жизни на нашей планете.