Солнце ни при чем. Жизнь на Земле появилась благодаря другой звезде: что выяснили ученые

Согласно новому исследованию, так называемая звезда-нарушитель могла доставить в Солнечную систему элементы, которые способствовали появлению жизни на нашей планете.

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Ученые впервые обнаружили очень старую звезду, которая пролетела через регион образования новых звезд и доставила сюда важные химические элементы. Согласно исследованию, опубликованному в издании Astrophysical Journal Letters, подобное вторжения так называемой звезды-нарушителя в раннюю Солнечную систему также могло произойти. Благодаря этому Земля могла получить элементы, которые сыграли решающую роль в появлении жизни на нашей планете, пишет New Atlas.

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Так называемые звезды-нарушители могут путешествовать по галактике и пролетать через регионы появления новых звезд, в которых сами они не родились. Ранее ученые обнаружили, что большая часть таких звезд имеет достаточно молодой возраст, но теперь астрономы впервые обнаружили вторжение в регион звездообразования очень старой звезды. Такого раньше еще никогда не наблюдали.

Данная звезда является красным гигантом и находится на такой стадии своей жизни, которая называется асимптотическая ветвь гигантов (АВГ). В это время у не очень крупных звезд заканчивается водород в их ядре, и они начинают сжигать гелий. Со временем такие звезды умрут и превратятся в белых карликов.

Звезды, которые находятся на стадии АВГ, создают в своих недрах огромное количество таких радиоактивных изотопов как алюминий-26 и железо-60. Согласно нынешним теориям эти изотопы привели к тому, что на начальном этапе жизни нашей планеты недра Земли нагрелись и началось движение литосферных плит. Если бы этого не произошло, то на Земле так и не появилась бы жизнь.

Согласно новому исследованию, так называемая звезда-нарушитель могла доставить в Солнечную систему элементы, которые способствовали появлению жизни на нашей планете Фото: New Atlas

Но как именно эти элементы попали на нашу планету до сих до конца неясно. Некоторые теории говорят о том, что взрыв сверхновой недалеко от Солнца мог засеять ближайший космос важными химическими оставляющими, которые получила и Земля. Но в таком случае непонятно, как выжила ранняя Солнечная система в результате взрывной волны.

Поэтому авторы нового исследования считают, что нас самом деле в нашу систему попали необходимые в том числе и для появления жизни на Земле элементы как раз благодаря вторжению стареющего красного гиганта.

Ученые предполагают, что взрыв сверхновой может и не нужен для появления алюминия-26 и железа-60 на планетах, для этого нужно лишь, чтобы через регион, где формируется звездная система пролетела звезда в стадии АВГ. Теперь ученые хотят найти еще больше подобных примером вторжения старых звезд в стадии АВГ в регионы появления новых звезд, что может подтвердить новую теорию.

Что касается того, как наша Солнечная система могла бы выжить в результате взрыва сверхновой в ближайшем космосе, то Фокус уже писал о том, как это могло случиться.

Также Фокус писал о том, что состав одной из далеких галактик противоречит существующим теориям, ведь здесь не нашли одного очень важного, но загадочного компонента.