Нарушает стандартную модель космологии: в далекой галактике не обнаружена важная составляющая

Ученые считают, что в одной из галактик нет важнейшего компонента, необходимого для эволюции галактик.

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Согласно современной стандартной космологической модели под названием Модель Лямбда-CDM во Вселенной преобладает темная материя. И даже небольшое ее количество должно находится в составе всех галактик. Но согласно исследованию, опубликованному в издании Astronomy & Astrophysics, в одной из галактик темной материи либо очень мало, либо вообще ее там нет. Новое открытие нарушает общепринятые космологические правила, пишет ScienceAlert.

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Сейчас принято считать, что только 15% массы всей Вселенной составляет обычная материя, а все остальное – это темная материя. Прямых свидетельств ее существования все еще нет, но астрофизики смогли изучить ее влияние на поведение и эволюцию галактик. То есть одним из главных компонентов таких структур должна быть темная материя. Но ученые считают, что галактика под названием NGC 1277 (она расположена в 240 млн световых лет от Земли) имеет либо очень мало темной материи, либо ее нет вообще.

Учитывая тот факт, что эта галактика по массе в несколько раз больше Млечного Пути, отсутствие здесь темной материи является одновременно и большой проблемой, и большой загадкой. Ведь Модель Лямбда-CDM показывает, что темная материя играла и играет важнейшую роль в эволюции всех галактик.

Галактика NGC 1277, фотографию сделал космический телескоп Хаббл Фото: NASA

Согласно теории, эта невидимая напрямую материя возникла вскоре после Большого взрыва и образовала своеобразные гало, внутрь которых притягивались плотные сгустки газа, что и привело к появлению первых звезд и галактик. Считается, что темная материя отвечает за вращение галактик и ее влияние можно видеть также во взаимодействии между звездами и межгалактической средой.

Как показали наблюдения за галактикой NGC 1277, только 5% всей массы этого объекта составляет темная материя, хотя другие наблюдения говорят о том, что этого вещества здесь вообще может не быть. Ученые считают, что галактика NGC 1277 и ей подобные являются остатками гигантских галактик, которые появились вскоре после Большого взрыва.

Одной из причин возможного отсутствия темной материи ученые называют гравитационное взаимодействие этой галактики с межгалактической средой внутри скопления галактик. То есть эти процессы могли удалить темную материю из NGC 1277. С другой стороны, темная материя могла исчезнуть под влиянием столкновения отдельных компонентов гигантской галактики во время формирования этого объекта.

В ближайшем будущем будут проведены новые наблюдения, которое либо подтвердят факт отсутствия темной материи, либо нет Фото: EarthSky

В ближайшем будущем будут проведены новые наблюдения, которое либо подтвердят факт отсутствия темной материи, либо нет.

Астрофизики также хотят найти решение еще одной загадки, связанной с галактикой NGC 1277. В ее центре находится огромная черная дыра, масса которой составляет 17 млрд масс Солнца. А это более, чем в 4000 раз больше, чем масса черной дыры в центре Млечного Пути. Возможно черные дыры также имеют какое-то отношение к темной материи, о котором еще предстоит узнать.

Дальнейшие результаты этого исследования могут либо доказать, что темная материя в этой галактике все же есть, либо же ученые неправильно понимают гравитацию, описанную в общей теории относительности Эйнштейна.

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