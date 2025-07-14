Платина та інші цінні метали на астероїдах і Місяці: науковці з'ясували, де вигідніше їх видобувати

Дослідники вважають, що видобуток корисних копалин у космосі є перспективною та економічно вигідною ідеєю. І всі вони вказують на те, що більш ефективно видобувати метали платинової групи на Місяці і для цього є причина.

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Наразі деякі експерти вважають, що видобуток корисних копалин у космосі, зокрема на астероїдах і Місяці, дасть змогу отримати величезну кількість цінних металів. Такий видобуток може стати дуже успішним космічним бізнесом з оборотом у трильйони доларів. Вчені задалися питанням, де краще добувати цінні ресурси: на астероїдах або ж на Місяці. Автори статті, опублікованої в журналі Planetary and Space Science, схиляються до другого варіанту, пише Space.

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Металеві астероїди складаються здебільшого із заліза і нікелю, але також містять метали платинової групи. Це група з шести металів, що мають схожі фізичні та хімічні властивості. До них належать: платина, паладій, родій, рутеній, іридій та осмій. Вони також відомі як платиноїди. NASA вже відправило спеціальний зонд до такого астероїда під назвою Психея, який, як вважається, приблизно на 60% складається з цінних металів, вартість яких оцінюється в сотні трильйонів доларів. Цей зонд має прибути до астероїда 2029 року і показати, є там так багато металів чи ні. Також учені зможуть з'ясувати, наскільки легко можна добувати ці метали.

Американська компанія AstroForge зараз працює над тим, щоб зробити видобуток корисних копалин на астероїдах реальністю, адже там вважають, що цей бізнес може мати оборот у трильйони доларів. Минулого року компанія вже відправила спеціальний зонд до астероїда 2022 OB5, щоб провести розвідку корисних копалин, але апарат вийшов з ладу. Новий зонд вирушить до астероїда Vestri 2026 року. AstroForge планує видобувати на астероїдах метали платинової групи.

Металеві астероїди складаються здебільшого із заліза та нікелю, але також містять метали платинової групи Фото: The Jerusalem Post

Автори нової статті порівняли потенціал видобутку цінних металів на астероїдах і Місяці, щоб з'ясувати, де буде ефективніше видобувати корисні копалини в космосі. Науковці кажуть, що лише один із 2000 навколоземних астероїдів містить платиноїди в економічно вигідних концентраціях. Тобто цих металів там достатньо для того, щоб витрати на їх видобуток не просто окупилися, а можна було б отримувати великий прибуток після продажу цінних ресурсів.

Учені дійшли висновку, що, ймовірно, видобуток цінних металів на астероїдах не буде таким самим економічно вигідним, як їхній видобуток на Місяці через технічні складнощі. На Місяць за всю його історію величезну кількість разів падали астероїди, які містять цінні метали. Через те, що налагодити видобуток на Місяці простіше, видобуток цінних металів там є більш економічно вигідним. При цьому на Місяці і в навколомісячному просторі можна створити замкнутий цикл виробництва, вважають учені.

Через те, що налагодити видобуток на Місяці простіше, видобуток цінних металів там є більш економічно вигідним Фото: NASA

Автори статті кажуть, що незважаючи на те, що більшість астероїдів, які впали на Місяць, випаровуються після удару, багато з них розпадаються на частини, які містять цінні метали і зберігаються на поверхні Місяця.

Дослідники вважають, що на Місяці існують тисячі кратерів, утворених внаслідок ударів астероїдів, які містять метали платинової групи. На супутнику Землі більше потенційних місць для видобутку платиноїдів, ніж доступних для видобутку астероїдів, вважають учені.

Також Фокус писав про те, що ще одне дослідження показало, що навколо Землі постійно обертається мінімум 6 природних супутників, які безпосередньо пов'язані з Місяцем.

Ще Фокус писав про те, що зонд NASA зробив найближчі фотографії Сонця під час рекордного польоту. Вчені наблизилися до розгадки секретів нашої зірки.