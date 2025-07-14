Платина и другие ценные металлы на астероидах и Луне: ученые выяснили, где выгоднее их добывать

Исследователи считают, что добыча полезных ископаемых в космосе является перспективной и экономически выгодной идеей. И все они указывают на то, что более эффективно добывать металлы платиновой группы на Луне и для этого есть причина.

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Сейчас некоторые эксперты считают, что добыча полезных ископаемых в космосе, в частности на астероидах и Луне, позволит получить огромное количество ценных металлов. Такая добыча может стать очень успешным космическим бизнесом с оборотом в триллионы долларов. Ученые задались вопросом, где лучше добывать ценные ресурсы: на астероидах или же на Луне. Авторы статьи, опубликованной в журнале Planetary and Space Science, склоняются ко второму варианту, пишет Space.

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Металлические астероиды состоят в основном из железа и никеля, но также содержат металлы платиновой группы. Это группа из шести металлов, обладающих схожими физическими и химическими свойствами. К ним относятся: платина, палладий, родий, рутений, иридий и осмий. Они также известны как платиноиды. NASA уже отправило специальный зонд к такому астероиду под названием Психея, который как считается примерно на 60% состоит из ценных металлов, стоимость которых оценивается в сотни триллионов долларов. Этот зонд должен прибыть к астероиду в 2029 году и показать, есть там так много металлов или нет. Также ученые смогут выяснить, насколько легко можно добывать эти металлы.

Американская компания AstroForge сейчас работает над тем, чтобы сделать добычу полезных ископаемых на астероидах реальностью, ведь там считают, что этот бизнес может иметь оборот в триллионы долларов. В прошлом году компания уже отправила специальный зонд к астероиду 2022 OB5, чтобы провести разведку полезных ископаемых, но аппарат вышел из строя. Новый зонд отправится к астероиду Vestri в 2026 году. AstroForge планирует добывать на астероидах металлы платиновой группы.

Металлические астероиды состоят в основном из железа и никеля, но также содержат металлы платиновой группы Фото: The Jerusalem Post

Авторы новой статьи сравнили потенциал добычи ценных металлов на астероидах и Луне, чтобы выяснить, где будет эффективнее извлекать полезные ископаемые в космосе. Ученые говорят, что только один из 2000 околоземных астероидов содержит платиноиды в экономически выгодных концентрациях. То есть этих металлов там достаточно для того, чтобы затраты на их добычу не просто окупились, а можно было бы получать большую прибыль после продажи ценных ресурсов.

Ученые пришли к выводу, что, вероятно, добыча ценных металлов на астероидах не будет такой же экономически выгодной, как их добыча на Луне из-за технических сложностей. На Луне за всю ее историю огромное количество раз падали астероиды, которые содержат ценные металлы. Из-за того, что наладить добычу на Луне проще, добыча ценных металлов там является более экономически выгодной. При этом на Луне и в окололунном пространстве можно создать замкнутый цикл производства, считают ученые.

Из-за того, что наладить добычу на Луне проще, добыча ценных металлов там является более экономически выгодной Фото: NASA

Авторы статьи говорят, что несмотря на то, что большинство упавших на Луну астероидов испаряются после удара, многие из них распадаются на части, которые содержат ценные металлы и хранятся на поверхности Луны.

Исследователи считают, что на Луне существуют тысячи кратеров, образованных в результате ударов астероидов, которые содержат металлы платиновой группы. На спутнике Земли больше потенциальных мест для добычи платиноидов, чем доступных для добычи астероидов, считают ученые.

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