Вокруг Земли вращается не одна Луна, а как минимум шесть: что обнаружили ученые (фото)

Исследование показывает, что как минимум 6 фрагментов Луны в любой момент времени вращается вокруг нашей планеты в качестве временных естественных спутников. Но из-за их небольшого размера и высокой скорости их сложно обнаружить.

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После столкновения астероидов и метеоритов с Луной с ее поверхности в космос улетают обломки. Большинство из них имеют диаметр менее 2 метров, но движутся очень быстро. В основном эти обломки начинают кружить вокруг Солнца, но иногда их притягивает гравитация Земли и они начинают вращаться вокруг нашей планеты. Но это происходит недолго и эти так называемые мини-Луны возвращаются обратно на прежнюю орбиту. Астрономы считают, что в любой момент времени вокруг нашей планеты вращается минимум 6 таких спутников. Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет Space.

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Временные спутники Земли совершают как минимум один оборот вокруг нашей планеты, некоторое время связаны гравитацией с Землей и находятся на расстоянии ближе, чем четырехкратное расстояние от Земли до Луны. Такое определение мини-Лунам дают ученые.

Многие годы астрономы считали, что большинство временных спутников прилетают из главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Но открытие временных спутников, которые являются фрагментами Луны, поставило это предположение под сомнение.

Многие годы астрономы считали, что большинство временных спутников прилетают из главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Но открытие временных спутников, которые являются фрагментами Луны, поставило это предположение под сомнение Фото: NASA

Например, в 2016 году астрономы обнаружили околоземный объект размером от 40 до 100 метров в ширину, названный (469219) Камоалева, который одновременно вращается вокруг Солнца и вокруг Земли. Позже астрономы определили, что этот объект является фрагментом Луны, который откололся от нее от 1 до 10 млн лет назад в результате удара.

Ранее в этом году астрономы выяснили, что временный спутник Земли 2024 PT5, который несколько месяцев вращался вокруг нашей планеты, также является фрагментом Луны, как уже писал Фокус.

Авторы нового исследования говорят, что Луна может создавать собственные крошечные мини-Луны. Моделирование показало, что многие из выброшенных камней с Луны могут быть временными спутниками, а некоторые из них могут кружить вокруг Земли как мини-Луны длительное время.

Авторы нового исследования говорят, что Луна может создавать собственные крошечные мини-Луны Фото: space.com

Расчеты астрономов показывают, что в любой момент времени вокруг Земли вращается как минимум 6 спутников, рожденных Луной. В среднем такие мини-Луны вращаются вокруг Земли в течение 9 месяцев, а затем перемещаются на орбиту вокруг Солнца. Но из-за крошечных размеров и высокой скорости движения такие объекты обнаружить сложно. Большинство из мини-Лун имеют ширину менее 2 метров.

И все астрономы считают, что новые технологии позволят найти эти временные спутники Земли, которых на самом деле может вращаться вокруг нашей планеты даже больше в любой момент времени.

Ученые говорят, что эти спутники и имеют важное значение для понимания эволюции Солнечной системы. Также они важны с коммерческой точки зрения. На этих фрагментах Луны можно добывать ценные минералы и химические элементы, ведь лететь к ним не так долго, как к околоземным астероидам.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую старую комету в Солнечной системе, которая прибыла из другого мира. Астрономы считают, что межзвездный объект 3I/ATLAS является самой старой кометой из всех, которые когда-либо видели ученые. При этом он прибыл не из той части нашей галактики, откуда прилетели два предыдущих межзвездных гостя.