Возраст 8 млрд лет: астрономы обнаружили самую старую комету, прибыла из другого мира (фото)

Астрономы считают, что межзвездный объект 3I/ATLAS является самой старой кометой из всех, которые когда-либо видели ученые. При этом он прибыл не из той части нашей галактики, откуда прилетели два предыдущих межзвездных гостя.

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Астрономы из Оксфордского университета провели новое исследование третьего межзвездного объекта, обнаруженного совсем недавно в Солнечной системе. Ученые считают, что возраст кометы составляет примерно 8 млрд лет, хотя она может быть даже старше. То есть этот объект почти в два раза старше Солнца. Исходя из этого, 3I/ATLAS является самой старой кометой из всех известных. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Ученые обнаружили комету 3I/ATLAS рядом с орбитой Юпитера, по которой планета вращается вокруг Солнца, в начале июля 2025 года. Это третий межзвездный объект в истории, наблюдаемый астрономами в Солнечной системе после 1I/Оумуамуа и кометы 2I/Борисов.

Исследование показывает, что 3I/ATLAS имеет ширину примерно 20 км, а значит она намного больше двух предыдущих межзвездных объектов и летит со скоростью 60 км/с. В октябре межзвездная комета 3I/ATLAS пролетит рядом с Марсом, а затем начнет удалятся от Солнца.

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Снимок телескопа VLT Фото: ESO

Астрономы изучили скорость и траекторию кометы, чтобы определить ее происхождение, используя данные космического телескопа Gaia. Исследование показало, что межзвездный объект прилетел к нам из части Млечного Пути, которая сформировалась примерно 13 млрд лет назад и называется толстым диском. Там находятся более старые звезды и этот диск расположен над тонким диском нашей галактики, в котором находится Солнце и Солнечная система. По словам ученых, прошлые межзвездные объекты прилетели к нам как раз тонкого диска Млечного Пути.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в движении показана как ряд точек.Снимок телескопа VLT Фото: ESO

Исследование предполагает, что комета 3I/ATLAS была выброшена из своей звездной системы, которая существует не менее 8 млрд лет. То есть возраст звезды, которая создала звездную систему и все ее объекты, составляет не менее 8 млрд лет, а может быть и больше. Это значит, что комета 3I/ATLAS имеет такой же возраст, а значит она почти вдвое старше Солнца, которому примерно 4,5 млрд лет.

Все кометы в Солнечной системе были созданы вскоре после образования Солнца, а значит самые старые из них имеют возраст максимум 4,5 млрд лет. Получается, что комета 3I/ATLAS является самой старой среди всех известных комет.

Из-за того, что более старые звезды, чем Солнце, содержат меньше тяжелых химических элементов, кометы, которые образовались рядом с ними содержат много воды, говорят ученые. Хотя эта вода находится в замороженном виде, астрономы надеются в ближайшие месяцы увидеть выбросы этой воды из кометы по мере того как 3I/ATLAS будет нагреваться, приближаясь к Солнцу. В результате выбросов водяного льда вокруг кометы сформируется заметная газовая облачка, известная как кома, а также яркий хвост.

Также астрономы считают, что, возможно, комета 3I/ATLAS впервые встречается с другой звездой, то есть с Солнцем. Поэтому у астрономов будет уникальная возможность изучить вещество, которое старше Солнца на миллиарды лет.

Как уже писал Фокус, дневная звезда из 1604 года могла быть космической иммигранткой. В новой статье говорится, что взрыв в космосе, который был виден с Земли в начале XVII века, принадлежал сверхновой типа Ia. Новую звезду первым увидел астроном Иоганн Кеплер.