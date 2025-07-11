Дневная звезда из 1604 года могла быть космической иммигранткой

В новой статье говорится, что взрыв в космос, который был виден с Земли в начале XVII века, принадлежал “чужой сверхновой типа Ia”. В октябре 1604 года новую звезду первым увидел астроном и математик Иоганн Кеплер.

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В тот год звезда была хорошо видна на протяжении нескольких недель даже днем, а в ночное время затмевала Юпитер. Тогда Кепплер и его коллеги считали, что в космос родилась новая звезда, но теперь известно, что они наблюдали за сверхновой типа Ia. Иными словами астрономы видели смерть белого карлика со звездой-компаньоном, пишет IFL Science.

"Сегодня астрономы классифицируют сверхновые по их характеристикам, и SN 1604 относится к группе сверхновых типа Ia, которые обычно встречаются в двойных звездных системах, состоящих из белого карлика и красного гиганта", — говорится в сообщении NASA.

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Дело в том, что гравитация белого карлика ворует вещество у своей звезды-компаньона, пока он не достигнет критической массы, которая превышает массу Солнца примерно в 1,4 раза. Тогда начинается неконтролируемый процесс, в результате которого высвобождается большое количество энергии и света. Со стороны это похоже на увеличение яркости тусклой звезды.

Обычные взрывы сверхновых происходят в Млечном Пути один раз в 50 лет, тогда как сверхновые типа Ia – раз в 500 лет. Но авторы нового исследования считают, что астрономы в 1604 году наблюдали за еще более редким событием – чужой сверхновой типа Ia.

Известно, что наш Млечный Путь на протяжении всей своей истории сталкивался и сливался с другими галактиками, за счет чего его размеры росли.

"Эти слияния приводят к появлению звезд с кинематическими и динамическими свойствами, отличающимися от основного звездного населения. Однако остается неясным, можно ли приписать происхождение каких-либо остатков галактических сверхновых такому слиянию", — пишут авторы исследования.

Иными словами, звезда из другой галактики, которая попала в Млечный Путь при слиянии, могла встретиться с белым карликом и породить сверхновую типа 1a. Сверхновая Кеплера была самой последней, которую наблюдали с Земли, поэтому ученые решили проверить именно ее.

В ходе своего исследования команда обнаружила, что эта звезда очень сильно отличалась от своего окружения.

"Кинематические и динамические свойства прародителя Кеплера существенно отличаются от звездного населения Млечного Пути. Ее характеристики указывают на то, что этот объект вряд ли принадлежит к населению Млечного Пути", — говорят авторы исследования.

Но также они подчеркивают, что убедительных доказательств этому они пока не нашли.

Напомним, ученые рассказали, может ли сверхновая уничтожить Землю. Взрывы сверхновых являются обычным явлением во Вселенной, которые создают основу для будущих звезд и производят тяжелые химические элементы. В то же время эти события являются опасными для окружающей среды.