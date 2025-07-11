Денна зірка з 1604 року могла бути космічною іммігранткою

У новій статті йдеться про те, що вибух у космос, який було видно із Землі на початку XVII століття, належав "чужій надновій типу Ia". У жовтні 1604 року нову зірку першим побачив астроном і математик Йоганн Кеплер.

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Того року зірку було добре видно протягом кількох тижнів навіть удень, а в нічний час вона затьмарювала Юпітер. Тоді Кепплер і його колеги вважали, що в космос народилася нова зірка, але тепер відомо, що вони спостерігали за надновою типу Ia. Іншими словами астрономи бачили смерть білого карлика із зіркою-компаньйоном, пише IFL Science.

"Сьогодні астрономи класифікують наднові за їхніми характеристиками, і SN 1604 належить до групи наднових типу Ia, які зазвичай трапляються в подвійних зоряних системах, що складаються з білого карлика і червоного гіганта", — йдеться в повідомленні NASA.

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Річ у тім, що гравітація білого карлика краде речовину у своєї зірки-компаньйона, доки він не досягне критичної маси, яка перевищує масу Сонця приблизно в 1,4 раза. Тоді починається неконтрольований процес, унаслідок якого вивільняється велика кількість енергії та світла. З боку це схоже на збільшення яскравості тьмяної зірки.

Звичайні вибухи наднових відбуваються в Чумацькому Шляху один раз на 50 років, тоді як наднові типу Ia — раз на 500 років. Але автори нового дослідження вважають, що астрономи в 1604 році спостерігали за ще більш рідкісною подією — чужою надновою типу Ia.

Відомо, що наш Чумацький Шлях упродовж усієї своєї історії стикався і зливався з іншими галактиками, завдяки чому його розміри зростали.

"Ці злиття призводять до появи зірок з кінематичними та динамічними властивостями, що відрізняються від основного зоряного населення. Однак залишається незрозумілим, чи можна приписати походження будь-яких залишків галактичних наднових такому злиттю", — пишуть автори дослідження.

Іншими словами, зірка з іншої галактики, яка потрапила в Чумацький Шлях під час злиття, могла зустрітися з білим карликом і породити наднову типу 1a. Наднова Кеплера була найостаннішою, яку спостерігали із Землі, тому вчені вирішили перевірити саме її.

Під час свого дослідження команда виявила, що ця зірка дуже сильно відрізнялася від свого оточення.

"Кінематичні та динамічні властивості прабатька Кеплера істотно відрізняються від зоряного населення Чумацького Шляху. Її характеристики вказують на те, що цей об'єкт навряд чи належить до населення Чумацького Шляху", — кажуть автори дослідження.

Але також вони підкреслюють, що переконливих доказів цьому вони поки що не знайшли.

Нагадаємо, вчені розповіли, чи може наднова знищити Землю. Вибухи наднових є звичайним явищем у Всесвіті, які створюють основу для майбутніх зірок і виробляють важкі хімічні елементи. Водночас ці події є небезпечними для навколишнього середовища.