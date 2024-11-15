Раніше це вже призвело до масового вимирання: чи може наднова знищити Землю

Вибухи наднових є звичайним явищем у Всесвіті, які створюють основу для майбутніх зірок і виробляють важкі хімічні елементи. Водночас ці події є небезпечними для навколишнього середовища.

Коли вибухне надновою яскрава масивна зірка Бетельгейзе, це буде вражаюче видовище. Світло від вибуху буде настільки яскравим, що навіть уночі можна буде читати книжку при його світлі. Ця подія триватиме кілька місяців, перш ніж зникне, як і всі наднові. Але вибух Бетельгейзе не становить небезпеки для Землі, адже вона розташована на відстані 650 світлових років від нас. Щоб наднова несла загрозу для нашої планети вона повинна бути ближче до нас. Чи є якісь зірки, які становлять загрозу для Землі? Про це пише Space.

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Чому наднові такі небезпечні?

Щоб оцінити, наскільки близько має бути наднова, щоб завдати серйозної шкоди Землі, потрібно спочатку розглянути руйнівні можливості наднової.

Під час вибуху наднової з'являється ударна хвиля. Хоча потрібно розуміти, що ще перед самим вибухом вмираюча масивна зірка випускає смертельну для живих істот дозу випромінювання. Ще є видиме світло, яке виникає під час вибуху, і воно може призвести до сліпоти, але не завдасть серйозної шкоди Землі.

Також наднова випускає дуже багато енергії. Але переважна більшість цієї енергії перебуває у формі нейтрино, елементарних частинок, які майже ніколи не взаємодіють з матерією. Насправді, просто зараз через ваше тіло проходять трильйони нейтрино. Тому нейтрино також не становлять серйозної загрози.

Наднові випускають величезну кількість рентгенівського і гамма-випромінювання, яке може пройти через атмосферу. Також наднові запускають у космос космічні промені, що складаються із заряджених частинок, які можуть завдати серйозної шкоди.

Чому рентгенівське випромінювання, гамма-випромінювання та космічні промені такі небезпечні для Землі? Ці форми випромінювання мають достатньо енергії, щоб розривати молекулярний азот і кисень. Ці хімічні елементи в атмосфері Землі перебувають у вигляді молекул. Але після розпаду вони перетворюються і створюють оксид азоту, відомий як "звеселяючий газ", який руйнує озоновий шар.

Без озонового шару Земля не може протистояти шкідливому ультрафіолетовому випромінюванню Сонця. Під удар насамперед потрапляють фотосинтезуючі мікроорганізми, які, по суті, підсмажуються і вмирають. Оскільки вони утворюють базовий шар харчового ланцюга, вся екосистема руйнується, і відбувається масове вимирання.

Наднові виникають, коли вмирають масивні зірки Фото: phys.org

Чи існує загроза для Землі від наднової?

Щоб відбулися вищеописані жахливі події, щонайменше половина озонового шару Землі має бути знищена. А для цього наднова має вибухнути на відстані 25-30 світлових років від нашої планети.

А тепер перейдемо до хороших новин. У радіусі 30 світлових років від Землі немає жодної зірки, яка має стати надновою. Найближча зірка, яка може вибухнути надновою, Спіка, розташована на відстані 250 світлових років від нас. Тож поки що ми в безпеці, але так буде не завжди.

Сонячна система не стоїть на місці, а перебуває в постійному русі по нашій галактиці Чумацький Шлях. Зараз Солона система входить у спіральний рукав Оріона нашої галактики. У спіральних рукавах відбувається поява нових зірок з підвищеною швидкістю, а це означає, що зірки також помирають з більшою швидкістю. Тому існує ймовірність, що наднова може опинитися близько до Землі. Але розрахунки показують, що потенційно смертельна зустріч нашої планети і наднової відбувається лише кілька разів за 1 млрд років.

Вважається, що 360 млн років тому Земля опинилася близько до наднової, і цей вибух призвів до масового вимирання на планеті, внаслідок якого загинуло приблизно 75% видів живих істот.

Не варто рано радіти

А тепер не дуже хороша новина. Наднові бувають різні. Іноді вмираюча зірка оповита товстим шаром пилу. Коли ударна хвиля наднової стикається з цим пилом, вона вивільняє потік рентгенівського випромінювання і викид космічних променів, що можуть подорожувати на відстань до 150 світлових років. Вони можуть зруйнувати атмосферу Землі і знищити все живе на ній.

Є і ще одне небезпечне явище. Унаслідок зіткнення нейтронних зірок або виникнення гіпернової (надпотужна наднова) виникають гамма-сплески. Вони набагато небезпечніші для Землі, адже вони неймовірно потужні, а їхня енергія фокусується у вузькі промені, які можуть пронизати галактику на відстань понад 10 000 світлових років.

Як уже писав Фокус, спалахи світла допомогли астрономам знайти об'єкт, який у 40 млн разів важчий за Сонце. Якби не таємничі спалахи світла, астрономи не змогли б виявити в космосі подвійний об'єкт, який має найбільшу щільність і найсильнішу гравітацію у Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що під час експерименту NASA в небі над Норвегією спостерігали дуже дивні закручені хмари.

Ще Фокус писав про те, що в найближчій до нас великій галактиці під назвою галактика Андромеди вчені виявили надзвичайно рідкісну появу невдалої наднової.