Ранее это уже привело к массовому вымиранию: может ли сверхновая уничтожить Землю

Взрывы сверхновых являются обычным явлением во Вселенной, которые создают основу для будущих звезд и производят тяжелые химические элементы. В то же время эти события являются опасными для окружающей среды.

Когда взорвется сверхновой яркая массивная звезда Бетельгейзе, это будет впечатляющее зрелище. Свет от взрыва будет настолько ярким, что даже ночью можно будет читать книгу при его свете. Это событие будет продолжаться несколько месяцев, прежде чем исчезнет, как и все сверхновые. Но взрыв Бетельгейзе не представляет опасности для Земли, ведь она находится на расстоянии 650 световых лет от нас. Чтобы сверхновая несла угрозу для нашей планеты она должна быть ближе к нам. Есть ли какие-либо звезды, которые представляют угрозу для Земли? Об этом пишет Space.

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Почему сверхновые такие опасные?

Чтобы оценить, насколько близко должна быть сверхновая, чтобы нанести серьезный ущерб Земле, нужно сначала рассмотреть разрушительные возможности сверхновой.

Во время взрыва сверхновой появляется ударная волна. Хотя нужно понимать, что еще перед самим взрывом умирающая массивная звезда выпускает смертельную для живых существ дозу излучения. Еще есть видимый свет, который возникает во время взрыва, и он может привести к слепоте, но не принесет серьезного ущерба Земле.

Также сверхновая выпускает очень много энергии. Но подавляющее большинство этой энергии находится в форме нейтрино, элементарных частиц, которые почти никогда не взаимодействуют с материей. На самом деле, прямо сейчас через ваше тело проходят триллионы нейтрино. Поэтому нейтрино также не представляют серьезной угрозы.

Сверхновые выпускают огромное количество рентгеновского и гамма-излучения, которое может пройти через атмосферу. Также сверхновые запускают в космос космические лучи, состоящие из заряженных частиц, которые могут нанести серьезный ущерб.

Почему рентгеновское излучение, гамма-излучение и космические лучи такие опасные для Земли? Эти формы излучения имеют достаточно энергии, чтобы разрывать молекулярный азот и кислород. Эти химические элементы в атмосфере Земли находятся в виде молекул. Но после распада они преобразуются и создают оксид азота, известный как "веселящий газ", который разрушает озоновый слой.

Без озонового слоя Земля не может противостоять вредному ультрафиолетовому излучению Солнца. По удар в первую очередь попадают фотосинтезирующие микроорганизмы, которые, по сути, поджариваются и умирают. Поскольку они образуют базовый слой пищевой цепи, вся экосистема рушится, и происходит массовое вымирание.

Сверхновые возникают, когда умирают массивные звезды Фото: phys.org

Существует ли угроза для Земли от сверхновой?

Чтобы произошли вышеописанные ужасные события, как минимум половина озонового слоя Земли должна быть уничтожена. А для этого сверхновая должна взорваться на расстоянии 25-30 световых лет от нашей планеты.

А теперь перейдем к хорошим новостям. В радиусе 30 световых лет от Земли нет ни одной звезды, которая должна стать сверхновой. Самая близкая звезда, которая может взорваться сверхновой, Спика, находится на расстоянии 250 световых лет от нас. Так что пока мы в безопасности, но так будет не всегда.

Солнечная система не стоит на месте, а находится в постоянном движении по нашей галактике Млечный Путь. Сейчас Соленая система входит в спиральный рукав Ориона нашей галактики. В спиральных рукавах происходит появление новых звезд в повышенной скоростью, а это значит, что звезды также умирают с большей скоростью. Поэтому существует вероятность, что сверхновая может оказаться близко к Земле. Но расчеты показывают, что потенциально смертельная встреча нашей планеты и сверхновой происходит всего несколько раз за 1 млрд лет.

Считается, что 360 млн лет назад Земля оказалась близко к сверхновой и этот взрыв привел к массовому вымиранию на планете, в результате которого погибло примерно 75% видов живых существ.

Не стоит рано радоваться

А теперь не очень хорошая новость. Сверхновые бывают разные. Иногда умирающая звезда окутана толстым слоем пыли. Когда ударная волна сверхновой сталкивается с этой пылью, она высвобождает поток рентгеновского излучения и выброс космических лучей, которые могут путешествовать на расстояние до 150 световых лет. Они могут разрушить атмосферу Земли и уничтожить все живое на ней.

Есть и еще одно опасное явление. В результате столкновения нейтронных звезд или возникновения гиперновой (сверхмощная сверхновая) возникают гамма-всплески. Они гораздо опаснее для Земли, ведь они невероятно мощные, а их энергия фокусируется в узкие лучи, которые могут пронзить галактику на расстояние более 10 000 световых лет.

Ка уже писал Фокус, вспышки света помогли астрономам найти объект, который в 40 млн раз тяжелее Солнца. Если бы не таинственные вспышки света, астрономы не смогли бы обнаружить в космосе двойной объект, который обладает самой большой плотностью и сильнейшей гравитацией во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что во время эксперимента NASA в небе над Норвегией наблюдали очень странные закрученные облака.

Еще Фокус писал о том, что в ближайшей к нам крупной галактике под названием галактика Андромеды ученые обнаружили чрезвычайно редкое появление неудачной сверхновой.