Второй самый жаркий октябрь в истории: ученые назвали его и рассказали, о последствиях для Земли

Исследователи обнаружили, что прошлый месяц стал вторым самым жарки октябрем за всю историю наблюдений — средняя температура достигла 15,32 °C.

Ученые больше не пугают климатическим кризисом в будущем, а прямо заявляют — он уже здесь: в результате мир столкнулся с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров. Теперь ученые предупреждают, что мир находится на пути к побитию огромного климатического рекорда — октябрь 2024 года признали вторым самым жарким октябрем за всю историю наблюдений, пишет Daily Mail.

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) свидетельствует о том, что средняя глобальная температура воздуха в прошлом месяце составила 15,32°C, что всего на 0,05°C меньше, чем в октябре 2023 года — самом жарком октябре в истории. Ученые также отмечают, что показатель прошлого года на 1,32 °C выше среднего показателя 20 века в 14,0°C.

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Исследователи отмечают, что большую роль в потеплении планеты играют выбросы парниковых газов в результате деятельности человека. NOAA также предупреждает, что 2024 год "почти наверняка" станет самым теплым годом на Земле за всю историю наблюдений, побив рекорд, установленный в 2023 году. В своих прогнозах правительственное агентство полагается на температурные датчики, размещенные по всему земному шару, в том числе на плавучих буях и спутниках.

Отметим, что результаты правительственного агентства также согласуются с данными, недавно опубликованными Службой по изменению климата Copernicus (C3S). Впрочем, согласно этим данным средний показатель в прошлом месяце был немного меньше — 15,25°C. И все же ученые пришли к тому же выводу: 2024 должен стать самым жарким годом в истории наблюдений.

Прошлый месяц признали самым жарким октябрем в истории наблюдений Фото: Copernicus

В своем заявлении NOAA сообщила, что на 12% поверхности мира в прошлом месяце была зафиксирована рекордно высокая температура октября. Все это указывает на то, что октябрь 2024 года занял второе место по тепла за последние 175 лет наблюдений. Температура октября была выше средней на большей части поверхности суши, за исключением Гренландии, центральной и южной Африки, частей Центральной Азии и большей части восточной Антарктиды.

В этом году с января по октябрь 2024 года глобальная температура поверхности была на 1,28 °C выше среднего показателя 20-го века, что сделало этот период самым жарким за всю историю наблюдений. Исследователи отмечают, что данная климатическая ситуация связана с недостатком морского льда и глобальным потеплением, которое влияет буквально на все экосистемы планеты.

Уменьшение морского льда также способствует повышению уровня мирового океана, что усиливает обеспокоенность прибрежных городов, находящихся под угрозой затопления. NOAA также связывает более высокие температуры с катастрофическими погодными явлениями по всему миру. Поскольку воздух продолжает нагреваться из-за изменения климата, ураганы могут удерживать больше водяного пара, вызывая более интенсивные осадки во время шторма и в конечном итоге нанося больше ущерба.

В целом большинство ученых по всему миру сходятся во мнении, что нынешний год побьет предыдущий рекорд и станет самым жарким в истории наблюдений.

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