Другий найспекотніший жовтень в історії: вчені назвали його і розповіли, про наслідки для Землі

Дослідники виявили, що минулий місяць став другим найспекотнішим жовтнем за всю історію спостережень — середня температура сягнула 15,32 °C.

Учені більше не лякають кліматичною кризою в майбутньому, а прямо заявляють — вона вже тут: унаслідок цього світ зіткнувся з неймовірними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж. Тепер учені попереджають, що світ перебуває на шляху до побиття величезного кліматичного рекорду — жовтень 2024 року визнали другим найспекотнішим жовтнем за всю історію спостережень, пише Daily Mail.

Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) свідчать про те, що середня глобальна температура повітря минулого місяця становила 15,32°C, що всього на 0,05°C менше, ніж у жовтні 2023 року — найспекотнішому жовтні в історії. Учені також зазначають, що показник минулого року на 1,32 °C вищий за середній показник 20 століття в 14,0°C.

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Дослідники зазначають, що велику роль у потеплінні планети відіграють викиди парникових газів унаслідок діяльності людини. NOAA також попереджає, що 2024 рік "майже напевно" стане найтеплішим роком на Землі за всю історію спостережень, побивши рекорд, встановлений 2023 року. У своїх прогнозах урядове агентство покладається на температурні датчики, розміщені по всій земній кулі, зокрема на плавучих буях і супутниках.

Зазначимо, що результати урядового агентства також узгоджуються з даними, нещодавно опублікованими Службою зі зміни клімату Copernicus (C3S). Утім, згідно з цими даними середній показник минулого місяця був трохи меншим — 15,25°C. І все ж науковці дійшли того самого висновку: 2024 рік має стати найспекотнішим роком в історії спостережень.

Минулий місяць визнали найспекотнішим жовтнем в історії спостережень Фото: засуха

У своїй заяві NOAA повідомила, що на 12% поверхні світу минулого місяця було зафіксовано рекордно високу температуру жовтня. Усе це вказує на те, що жовтень 2024 року посів друге місце за теплом за останні 175 років спостережень. Температура жовтня була вищою за середню на більшій частині поверхні суходолу, за винятком Гренландії, центральної та південної Африки, частин Центральної Азії та більшої частини східної Антарктиди.

Цього року з січня по жовтень 2024 року глобальна температура поверхні була на 1,28 °C вищою за середній показник 20 століття, що зробило цей період найспекотнішим за всю історію спостережень. Дослідники зазначають, що ця кліматична ситуація пов'язана з нестачею морського льоду і глобальним потеплінням, яке впливає буквально на всі екосистеми планети.

Зменшення морського льоду також сприяє підвищенню рівня світового океану, що посилює занепокоєння прибережних міст, які перебувають під загрозою затоплення. NOAA також пов'язує вищі температури з катастрофічними погодними явищами по всьому світу. Оскільки повітря продовжує нагріватися через зміну клімату, урагани можуть утримувати більше водяної пари, спричиняючи інтенсивніші опади під час шторму і в кінцевому підсумку завдаючи більше шкоди.

Загалом більшість учених по всьому світу сходяться на думці, що нинішній рік поб'є попередній рекорд і стане найспекотнішим в історії спостережень.

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