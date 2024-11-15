Живем во лжи: астронавта "озарило" в момент, когда он увидел Землю (фото)

Рональд Гаран подчеркнул, что человечеству необходимо изменить мышление. Это, по его мнению, станет ключом к выживанию и продолжению эволюционного пути.

Бывший астронавт NASA Рональд Гаран, провел в космосе 178 дней, преодолев свыше 71 миллиона миль и совершив 2842 витка вокруг Земли. Время наблюдений за планетой из космоса привело его к глубоким размышлениям о том, как человечество воспринимает планету и свою роль на ней. Об этом пишет Lad Bible.

Мужчина утверждает, что этот опыт открыл ему глаза на то, как экономические и социальные системы маскируют истинные, жизненно важные связи между природой и обществом.

Гаран впервые отправился на Международную космическую станцию (МКС) в 2008 году, а затем вернулся туда в 2011 году для пяти месяцев работы. За свою карьеру он провел 27 часов и 3 минуты в открытом космосе, выполняя задачи по техническому обслуживанию, находясь лицом к лицу с безграничной чернотой космоса и тонким защитным слоем атмосферы, который сохраняет жизнь на Земле.

За свою карьеру астронавт провел 27 часов и 3 минуты в открытом космосе Фото: NASA

В интервью изданию Big Think в 2022 году Гаран вспомнил свои впечатления от вида на планету из иллюминаторов МКС.

"Когда я выглянул в иллюминатор, я увидел мощные вспышки молний, похожие на вспышки фотокамер, и полярные сияния, танцующие так близко, что, казалось, до них можно дотянуться рукой", — рассказывал астронавт.

Но наиболее сильным впечатлением для него стало осознание, насколько тонка и уязвима атмосфера, которую он описал как "бумажный слой", оберегающий жизнь на планете. Этот вид стал для Гарэна "отрезвляющим" — он внезапно понял, что все живое на планете зависит от этого крошечного барьера, но сами люди часто игнорируют его важность ради материальных целей.

"Я увидел переливающуюся биосферу, кишащую жизнью, но я не увидел экономики. Наблюдая за Землей из космоса, я понял, что мы живем во лжи, ставя искусственные системы выше экосистемы планеты. Нам нужно пересмотреть наш подход от "экономика, общество, планета" к "планета, общество, экономика", — отметил он.

Изображение Земли, сделанное экипажем "Аполлона-8" в 1968 году Фото: NASA

Гаран также обратил внимание на знаменитое изображение Земли, сделанное экипажем "Аполлона-8" в 1968 году, известное как "Восход Земли". По его словам, эта фотография стала первым зрительным образом, который позволил человечеству увидеть себя как единое целое, что вызвало у многих глобальное осознание взаимосвязанности всех живых существ.

"Когда смотришь на планету издалека, исчезают географические, политические и культурные барьеры, и ты осознаешь, что нас всех объединяет общая судьба. Их не существует. Есть только мы", — поделился астронавт.

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