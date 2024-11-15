Живемо у брехні: астронавта "осінило" в момент, коли він побачив Землю (фото)

Рональд Гаран наголосив, що людству необхідно змінити мислення. Це, на його думку, стане ключем до виживання і продовження еволюційного шляху.

Колишній астронавт NASA Рональд Гаран, провів у космосі 178 днів, подолавши понад 71 мільйон миль і здійснивши 2842 витки навколо Землі. Час спостережень за планетою з космосу привів його до глибоких роздумів про те, як людство сприймає планету і свою роль на ній. Про це пише Lad Bible.

Чоловік стверджує, що цей досвід відкрив йому очі на те, як економічні та соціальні системи маскують справжні, життєво важливі зв'язки між природою і суспільством.

Гаран уперше вирушив на Міжнародну космічну станцію (МКС) у 2008 році, а потім повернувся туди у 2011 році для п'яти місяців роботи. За свою кар'єру він провів 27 годин і 3 хвилини у відкритому космосі, виконуючи завдання з технічного обслуговування, перебуваючи віч-на-віч із безмежною чорнотою космосу і тонким захисним шаром атмосфери, який зберігає життя на Землі.

За свою кар'єру астронавт провів 27 годин і 3 хвилини у відкритому космосі Фото: NASA

В інтерв'ю виданню Big Think у 2022 році Гаран пригадав свої враження від виду на планету з ілюмінаторів МКС.

"Коли я виглянув в ілюмінатор, я побачив потужні спалахи блискавок, схожі на спалахи фотокамер, і полярні сяйва, які танцюють так близько, що, здавалося, до них можна дотягнутися рукою", — розповідав астронавт.

Але найсильнішим враженням для нього стало усвідомлення, наскільки тонка і вразлива атмосфера, яку він описав як "паперовий шар", що оберігає життя на планеті. Цей вид став для Гарена "протверезним" — він раптово зрозумів, що все живе на планеті залежить від цього крихітного бар'єру, але самі люди часто ігнорують його важливість заради матеріальних цілей.

"Я побачив біосферу, що переливається і кишить життям, але я не побачив економіки. Спостерігаючи за Землею з космосу, я зрозумів, що ми живемо в брехні, ставлячи штучні системи вище екосистеми планети. Нам потрібно переглянути наш підхід від "економіка, суспільство, планета" до "планета, суспільство, економіка", — зазначив він.

Зображення Землі, зроблене екіпажем "Аполлона-8" 1968 року Фото: NASA

Гаран також звернув увагу на знамените зображення Землі, зроблене екіпажем "Аполлона-8" 1968 року, відоме як "Схід Землі". За його словами, ця фотографія стала першим зоровим образом, який дав змогу людству побачити себе як єдине ціле, що викликало в багатьох глобальне усвідомлення взаємопов'язаності всіх живих істот.

"Коли дивишся на планету здалеку, зникають географічні, політичні та культурні бар'єри, і ти усвідомлюєш, що нас усіх об'єднує спільна доля. Їх не існує. Є тільки ми", — поділився астронавт.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив у небі НЛО, яке заставало його дружину заплакати. Подружжя спостерігало за нічним небом, коли побачило незвичайне сяйво. Чоловік і його дружина спочатку прийняли невідомий об'єкт за метеор, але незабаром їхня думка змінилася.

Також стало відомо, що посеред поля з'явився загадковий дзеркальний моноліт. Лорі Грейвс, яка володіє ділянкою, на якій було виявлено металеву конструкцію, стверджує, що вона не знає, звідки він міг з'явитися.