В 40 млн раз тяжелее Солнца: вспышки света помогли найти объект с сильнейшей гравитацией (фото)

Если бы не таинственные вспышки света, астрономы не смогли бы обнаружить в космосе двойной объект, который обладает самой большой плотностью и сильнейшей гравитацией во Вселенной.

Еще 3 года назад ученые обнаружили в космосе загадочную высокоэнергетическую вспышку света, которая изначально считалась взрывом сверхновой. Но новое исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, показало, что на самом деле удалось обнаружить огромную двойную черную дыру, пишет ScienceAlert.

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В 2021 году астрономы зафиксировали в глубоком космосе появление высокоэнергетической вспышки света, которая получила название AT 2021hdr. Изначально ученые решили, что этот свет исходит от мощного взрыва умершей массивной звезды, известного как сверхновая.

Через год астрономы с помощью устройства ZTF, установленного на телескопе в Паломарской обсерватории (США), который ищет события, быстро меняющие яркость (сверхновые, гамма-всплески и столкновения нейтронных звезд), обнаружили в том же месте космоса еще одну вспышку света. Позже астрономы обнаружили закономерность вспышек, которые происходят каждые 60–90 дней. Стало очевидно, что это не сверхновая, но было неясно, что производит эти вспышки. Авторы нового исследования решили эту загадку.

Ученые предположили, что AT 2021hdr является событием приливного разрушения (TDE), когда звезда слишком близко подходит к черной дыре и последняя разрывает ее на части перед поглощением. Такое событие может создавать периодические вспышки света, когда остаток звезды вращается вокруг черной дыры. Но TDE, как правило, не имеют таких регулярных закономерностей.

Поэтому авторы исследования рассмотрели другой вариант. Они предположили, что такие вспышки света происходят, когда массивное межзвездное газовое облако приближается к паре черных дыр, которые вращаются вокруг друг друга. Как показало моделирование, вместо того, чтобы просто разорвать межзвездное облако, двойная черная дыра встряхивает его и постепенно поглощает. Это приводит к появлению периодических вспышек света, когда черные дыры вращаются вокруг друг друга.

Моделирование показывает, как двойная черная дыра взаимодействует с газовым облаком Фото: ScienceAlert

Ученые использовали космический телескоп Swift для наблюдения за AT 2021hdr и обнаружили периодические колебания ультрафиолетового и рентгеновского света, которые соответствуют кратковременным вспышкам света, увиденным прибором ZTF. Эти наблюдения соответствовали также моделированию, которое показало встречу массивного межзвездного облака и двойной черной дыры.

Ученые выяснили, что общая масса двух черных дыр, а это самые плотные объекты в космосе, имеющие сильнейшую гравитацию во Вселенной, в 40 млн раз больше массы Солнца. При этом черные дыры вращаются вокруг друга с периодичностью в 130 земных дней.

По слова астрономов, если черные дыры продолжат свое вращение таким же образом, то они сблизятся и примерно через 70 000 лет сольются в одну черную дыру. Без вспышек света, которые создаются во время поглощения межзвездного облака черными дырами, астрономы не смогли бы обнаружить этих массивных поглотителей материи.

Как уже писал Фокус, в небе над Норвегией заметили странные облака. NASA проводит разные научные исследования не только в космосе, но и на Земле, которые связаны с изучением атмосферы.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили в ранней Вселенной слишком большие галактики, что противоречит модели их формирования на начальном этапе истории космоса.