Вік 8 млрд років: астрономи виявили найстарішу комету, яка прибула з іншого світу (фото)

Астрономи вважають, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS є найстарішою кометою з усіх, які коли-небудь бачили вчені. При цьому він прибув не з тієї частини нашої галактики, звідки прилетіли два попередні міжзоряні гості.

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Астрономи з Оксфордського університету провели нове дослідження третього міжзоряного об'єкта, виявленого зовсім недавно в Сонячній системі. Вчені вважають, що вік комети становить приблизно 8 млрд років, хоча вона може бути навіть старшою. Тобто цей об'єкт майже вдвічі старший за Сонце. Виходячи з цього, 3I/ATLAS є найстарішою кометою з усіх відомих. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Вчені виявили комету 3I/ATLAS поруч з орбітою Юпітера, якою планета обертається навколо Сонця, на початку липня 2025 року. Це третій міжзоряний об'єкт в історії, спостережуваний астрономами в Сонячній системі після 1I/Оумуамуа і комети 2I/Борисов.

Дослідження показує, що 3I/ATLAS має ширину приблизно 20 км, а значить вона набагато більша за два попередні міжзоряні об'єкти і летить зі швидкістю 60 км/с. У жовтні міжзоряна комета 3I/ATLAS пролетить поруч із Марсом, а потім почне віддалятися від Сонця.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Знімок телескопа VLT Фото: ESO

Астрономи вивчили швидкість і траєкторію комети, щоб визначити її походження, використовуючи дані космічного телескопа Gaia. Дослідження показало, що міжзоряний об'єкт прилетів до нас із частини Чумацького Шляху, яка сформувалася приблизно 13 млрд років тому і називається товстим диском. Там розташовані старіші зірки і цей диск розташований над тонким диском нашої галактики, в якому знаходиться Сонце і Сонячна система. За словами вчених, минулі міжзоряні об'єкти прилетіли до нас якраз з тонкого диска Чумацького Шляху.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS у русі показана як низка точок.Знімок телескопа VLT Фото: ESO

Дослідження припускає, що комета 3I/ATLAS була викинута зі своєї зоряної системи, яка існує щонайменше 8 млрд років. Тобто вік зірки, яка створила зоряну систему і всі її об'єкти, становить щонайменше 8 млрд років, а може бути й більше. Це означає, що комета 3I/ATLAS має такий самий вік, а значить вона майже вдвічі старша за Сонце, якому приблизно 4,5 млрд років.

Усі комети в Сонячній системі були створені незабаром після утворення Сонця, а значить найстаріші з них мають вік максимум 4,5 млрд років. Виходить, що комета 3I/ATLAS є найстарішою серед усіх відомих комет.

Через те, що старіші зірки, ніж Сонце, містять менше важких хімічних елементів, комети, які утворилися поруч із ними, містять багато води, кажуть учені. Хоча ця вода перебуває в замороженому вигляді, астрономи сподіваються найближчими місяцями побачити викиди цієї води з комети в міру того, як 3I/ATLAS нагріватиметься, наближаючись до Сонця. У результаті викидів водяного льоду навколо комети сформується помітна газова хмарка, відома як кома, а також яскравий хвіст.

Також астрономи вважають, що, можливо, комета 3I/ATLAS вперше зустрічається з іншою зіркою, тобто із Сонцем. Тому в астрономів буде унікальна можливість вивчити речовину, яка старша за Сонце на мільярди років.

Як уже писав Фокус, денна зірка з 1604 року могла бути космічною іммігранткою. У новій статті йдеться про те, що вибух у космосі, який було видно із Землі на початку XVII століття, належав надновій типу Ia. Нову зірку першим побачив астроном Йоганн Кеплер.