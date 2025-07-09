Старша за Сонячну систему: нова міжзоряна комета прибула з несподіваного місця (фото)

Лише через тиждень після виявлення нової міжзоряної комети 3I/ATLAS, астрономи з'ясували, де вона з'явилася. Виявилося, що вона прибула з тієї частини Чумацького Шляху, звідки ще не прилітали подібні об'єкти.

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Комета 3I/ATLAS, також відома як C/2025 N1 (ATLAS), була виявлена всього тиждень тому, і вона є третім міжзоряним об'єктом, який був виявлений астрономами в Сонячній системі. Перші спостереження вже показали, що ця комета відрізняється від двох інших міжзоряних об'єктів, виявлених раніше. Тепер же автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, з'ясували, що нова міжзоряна комета 3I/ATLAS прилетіла до Сонячної системи із зовсім іншої частини нашої галактики, пише IFLScience.

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Астрономи створили моделювання, яке припускає, що в нашій галактиці Чумацький Шлях поневіряються космосом мільярди міжзоряних об'єктів, які були викинуті зі своїх рідних зоряних систем. Але вченим вдалося поки що виявити тільки три з них, які потрапили в нашу Сонячну систему. Серед них і нова комета 3I/ATLAS, яку виявили на початку липня.

На відміну від двох інших міжзоряних об'єктів, 1I/Оумуамуа, виявленого 2017 року, і комети 2I/Борисов, виявленої 2019 року, комета 3I/ATLAS рухається набагато швидше. Розрахунки вчених показали, що летить через Сонячну систему зі швидкістю приблизно 57 км/с. Для порівняння швидкість 1I/Оумуамуа становила 26 км/с, а 2I/Борисов — 32 км/с.

Спостереження за допомогою наземного телескопа VLT показало, що комета 3I/ATLAS відрізняється від комет у Сонячній системі і більше нагадує об'єкти, відомі як кентаври. Це крижані астроїди, які обертаються навколо Сонця між Юпітером і Нептуном, і деякі з них проявляють кометну активність, тобто мають кому (газову оболонку навколо ядра комети) і хвіст. Також з'ясувалося, що нова комета має набагато більший розмір, ніж два інших міжзоряних об'єкти — приблизно 10 км. Для порівняння розмір 1I/Оумуамуа становить 100 метрів, а комети 2I/Борисов — 1 кілометр. Ще астрономи з'ясували, що міжзоряна комета має червоний колір.

Телескоп VLT зафіксував комету 3I/ATLAS як низку точок, що рухалися вправо протягом 13 хвилин Фото: ESO

Траєкторія руху комети 3I/ATLAS дала можливість визначити місце її походження. Моделювання вчених показує, що міжзоряний об'єкт прибув із зоряної системи, розташованої в товстому диску Чумацького Шляху.

Чумацький Шлях — це спіральна галактика, спіральні рукави якої розташовані в тонкому диску, де розташоване Сонце і Сонячна система. У спіральних галактик також є товстий диск, який розташований вище і нижче площини галактики, де розташовані старіші зірки.

Астрономи вважають, що комета 3I/ATLAS виникла в старій зоряній системі, а тому існує довше, ніж Сонячна система, якій приблизно 4,6 млрд років. Розрахунки астрономів показали, що вік нового міжзоряного об'єкта становить приблизно 7 млрд років. Такий вік пояснює чому комета має червоний колір. Такі об'єкти піддаються впливу космічних променів і стають червоними.

Також астрономи вважають, що комета 3I/ATLAS містить багато води, адже об'єкти, у створенні яких брали участь старі зірки, повинні мати багато води. Коли комета восени цього року наблизиться до Сонця, можна буде більше дізнатися про її хімічний склад.

За словами вчених, міжзоряний об'єкт прибув із тієї частини нашої галактики, звідки ще не прилітали подібні об'єкти.

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