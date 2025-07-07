10-кілометровий гість з іншого світу: чи вріжеться 3I/ATLAS у Землю і що про нього відомо (фото)

Астрономи виявили третій міжзоряний об'єкт у Сонячній системі, який отримав назву 3I/ATLAS. Він також тепер відомий як комета C/2025 N1 (ATLAS). Учені розповіли про те, що відомо про гостя з іншої зоряної системи.

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Тиждень тому астрономи за допомогою телескопа Deep Random Survey у Чилі, який є частиною проєкту ATLAS, виявили новий об'єкт у Сонячній системі, який спочатку отримав назву A11pl3Z. Астрономи дійшли висновку, що він не пов'язаний гравітацією із Сонцем, а отже є міжзоряним об'єктом, який отримав назву 3I/ATLAS, але також він відомий тепер як міжзоряна комета C/2025 N1 (ATLAS). Це третій міжзоряний об'єкт, виявлений у Сонячній системі після 1I/Оумуамуа, виявленого 2017 року, і 2I/Борисов, виявленого 2019 року. Учені розповіли про те, що відомо про новий міжзоряний об'єкт і чи вріжеться він у Землю, пише Space.

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Чому вчені вважають, що 3I/ATLAS прибув з іншої зоряної системи?

Астрономи впевнені в тому, що 3I/ATLAS є міжзоряним об'єктом через його траєкторію руху. Об'єкт прямує по дуже гіперболічній орбіті, що означає, що він не пов'язаний гравітацією із Сонцем. Тобто він прибув з іншої зоряної системи і незабаром покине нашу Сонячну систему.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: ScienceAlert

Чим 3I/ATLAS відрізняється від двох інших міжзоряних об'єктів: 1I/Оумуамуа і 2I/Борисов?

Третій міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS має не тільки більш гіперболічну орбіту, а й значно більшу за два інші відомі міжзоряні об'єкти.

За словами Олів'є Ено, астронома з Європейської південної обсерваторії, діаметр 3I/ATLAS становить приблизно 15 кілометрів. У той час як розмір 1I/Оумуамуа — 100 метрів, а 2I/Борисов — 1 кілометр. Передбачається, що третій міжзоряний об'єкт може навіть мати діаметр 20 км, але потрібні подальші спостереження, щоб це підтвердити.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS Фото: space.com

Що собою являє міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS?

Спільне у 3I/ATLAS і 2I/Борисов те, що обидва міжзоряні об'єкти є кометами. Астрономи виявили ознаки коми і хвоста комети, тому третій міжзоряний об'єкт отримав також назву комета C/2025 N1 (ATLAS).

Водночас астрономи досі сперечаються, чим є 1I/Оумуамуа. Одні вважають, що це астероїди, інші називають його кометою. Але є припущення, що це щось середнє між кометою та астероїдом, адже подібні об'єкти, хоча й набагато менші за розміром є в Сонячній системі.

Астрономи досі сперечаються, чим є 1I/Оумуамуа. Одні вважають, що це астероїди, інші називають його кометою. Але є припущення, що це щось середнє між кометою та астероїдом, адже подібні об'єкти, хоча й набагато менші за розміром є в Сонячній системі Фото: ESO

Чи може міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS врізатися в Землю?

Зараз 3I/ATLAS перебуває на відстані приблизно 520 млн км від Землі і приблизно 670 млн км від Сонця. Міжзоряна комета в грудні 2025 року має пролетіти повз Землю на відстані приблизно 167 млн км, а отже вона не становить загрози для нашої планети. Зараз комета летить зі швидкістю приблизно 200 000 км/год, але вже в жовтні, коли вона наблизиться до Сонця на відстань 210 млн км, її швидкість зросте до 245 000 км/год. Астрономи вважають, що наступного року міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS покине Сонячну систему.

Комета 2I/Борисов Фото: комета Борисова

Чому 3I/ATLAS дуже цікавить астрономів?

Міжзоряні об'єкти мають істотний зв'язок зі своїми зоряними системами і несуть хімічні сигнатури, які можуть дати уявлення про те, як формуються планетні системи, або навіть надати докази життя в іншому місці нашої галактики.

Але відправити космічний апарат для вивчення 3I/ATLAS не вийде, адже останній рухається занадто швидко.

Як уже писав Фокус, фізики вперше виміряли неймовірну версію часу, яка не повинна існувати. Новий експеримент показав, що явище, яке раніше вважалося математичною дивиною, можна виміряти фізично. Відкриття може поліпшити наші технології.

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