Швидкість 200 000 км/год: у Сонячній системі виявлено третій в історії міжзоряний об'єкт (фото)

Раніше невідомий об'єкт, який спочатку отримав позначення A11pI3Z, тепер офіційно називається 3I/ATLAS, і він летить із величезною швидкістю через нашу Сонячну систему, але незабаром її покине.

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У середу, 2 липня, астрономи повідомили про те, що за допомогою телескопів проєкту ATLAS, який фінансує NASA, було виявлено невідомий об'єкт, який схоже прибув з іншої зоряної системи. Спочатку він отримав назву A11pI3Z і було невідомо, що він із себе представляє. Тепер же Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу офіційно підтвердив, що новий об'єкт є міжзоряною кометою, яка отримала назву 3I/ATLAS. Це всього лише третій в історії міжзоряний об'єкт, виявлений астрономами, і він є найбільшим із трьох, пише ScienceAlert.

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Наразі міжзоряна комета 3I/ATLAS перебуває між головним поясом астероїдів і Юпітером і прямує у внутрішню частину Сонячної системи зі швидкістю приблизно 200 000 км/год. Астроном Джонатан Макдауелл із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики каже, що попередні дані вказують на те, що це комета, адже третій в історії міжзоряний об'єкт складається з льоду і каменю.

Вивчення траєкторії руху комети 3I/ATLAS засвідчило, що вона справді прибула з іншої зоряної системи і після нетривалої подорожі Сонячною системою знову полетить до інших зірок.

Вивчення траєкторії руху комети 3I/ATLAS показали, що вона справді прибула з іншої зоряної системи і після нетривалої подорожі Сонячною системою знову полетить до інших зірок Фото: ScienceAlert

Річард Мойссл з Європейського космічного агентства каже, що міжзоряний об'єкт пролетить усередині орбіти Марса під час максимального зближення із Сонцем наприкінці цього року. Для Землі ця комета не становить жодної загрози.

За словами Макдавела, ймовірно, цю комету викинули зі своєї зоряної системи під дією гравітації зірки, що пролітала повз. Таким чином вона вирушила у вільну подорож по нашій галактиці Чумацький Шлях. Але звідки саме прилітала комета 3I/ATLAS поки невідомо.

Астрономи вважають, що новий міжзоряний об'єкт має ширину від 10 до 20 км, а отже є найбільшим із трьох відомих на сьогодні міжзоряних об'єктів. З іншого боку він може бути більшим або меншим, і точні розміри вдасться оцінити, коли комета поділить ближче до Землі.

1I/Оумуамуа — перший міжзоряний об'єкт в уявленні художника Фото: Live Science

У грудні міжзоряна комета перебуватиме на відстані приблизно 250 млн км від Землі, тобто в районі Марса, а тому астрономи зможуть вивчити її більш детально. Передбачається, що 3I/ATLAS покине Сонячну систему протягом наступного року.

Нагадуємо, що першим міжзоряним об'єктом, який був виявлений астрономами в Сонячній системі став 1I/Оумуамуа — щось середнє між астероїдом і кометою. Цей об'єкт виявили у 2017 році. Через два роки був виявлений другий міжзоряний об'єкт — комета 2I/Борисов.

Комета 2I/Борисов, знімок космічного телесопа Хаббл Фото: комета Борисова

Астрономи вважають, що 3I/ATLAS більший за розміром, ніж два відомі міжзоряні об'єкти, а також рухається набагато швидше, при цьому його швидкість збільшується в міру наближення до Сонця.

Подальші спостереження мають надати більше інформації про нового міжзоряного гостя. При цьому вчені вважають, що насправді в Сонячній системі знаходяться тисячі міжзоряних об'єктів, які поки що не вдалося виявити. Але це може зробити нова Обсерваторія імені Віри Рубін, яка нещодавно розпочала свою роботу, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що інші галактики розкрили історію Чумацького Шляху і здивували астрономів. Вчені використовували космічний телескоп Вебб, щоб провести дослідження галактик віком до 11 мільярдів років.