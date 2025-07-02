У Сонячну систему прибув гість з іншого світу: не схожий на те, що коли-небудь бачили (фото)

Астрономи вважають, що вони виявили третій міжзоряний об'єкт, який прибув до Сонячної системи. Він отримав тимчасову назву A11pl3Z і не схожий на два інших міжзоряних об'єкти, які відвідували нашу зоряну систему раніше.

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Астрономи виявили невідомий об'єкт у Сонячній системі, орбіта якого вказує на те, що він прибув з іншої зоряної системи і скоро покине нашу. До того, як потенційний третій міжзоряний об'єкт A11pl3Z максимально наблизиться до Сонця, а потім почне свою подорож назад у глибокий космос, у астрономів є кілька місяців, щоб його вивчити. Уже точно відомо, у цього об'єкта зовсім інша орбіта, ніж у раніше виявлених міжзоряних об'єктів 1I/Оумуамуа і 2I/Борисов. Ці двоє були несхожими один на одного за складом і вчені вважають, що третій міжзоряний гість також відрізняється від них, пише IFLScience.

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У 2017 році астрономи виявили те, чого ніколи раніше не бачили. Було вперше виявлено об'єкт у Сонячній системі, орбіта якого вказувала на те, що він прибув з-за її меж. Цей об'єкт мав незвичайну форму і склад, тому деякі вчені навіть припустили, що це корабель інопланетян. Але потім з'ясувалося, що це щось середнє між астероїдом і кометою. Цей об'єкт отримав назву 1I/Оумуамуа.

У 2019 році в Сонячній системі було виявлено ще один міжзоряний об'єкт, який був схожий на відомі комети. Пізніше з'ясувалося, що це дійсно комета, яка прибула з іншої зоряної системи. Вона отримала назву 2I/Борисов.

Вважається, що так виглядає 1I/Оумуамуа Фото: ESO

Новий міжзоряний об'єкт, уже третій за рахунком, виявлений у Сонячній системі, був знайдений за допомогою системи телескопів ATLAS, розташованих у різних частинах планети.

Об'єкт, що отримав тимчасову назву A11pl3Z, поки що вважається кандидатом на звання міжзоряного. Про нього мало що відомо, незрозуміло, чи є він астероїдом, чи кометою, але точно відомо, що він має зовсім іншу орбіту, ніж два інші міжзоряні об'єкти.

Фотографія комети 2I/Борисов, зроблена телескопом Хаббл Фото: комета Борисова

Зараз A11pl3Z перебуває всередині орбіти Юпітера, але на протилежному боці від Сонця, тому на нього не вплинула гравітація найбільшої планети Сонячної системи.

Орбіти космічних об'єктів вимірюються за їхнім ексцентриситетом. Ті, які пов'язані гравітацією з більшим об'єктом, мають значення від нуля (ідеально кругова орбіта) до нижчих за 1 (витягнута еліптична орбіта). Ексцентриситет більше 1 означає, що об'єкт є одноразовим гостем Сонячної системи, який більше не повернеться сюди.

Міжзоряний об'єкт A11pl3Z видно в центрі зображення у вигляді точки, що світиться, на тлі розтягнутого світла зірок Фото: IFLS

У об'єкта 1I/Оумуамуа ексцентриситет орбіти становив 1,20, а в комети 2I/Борисов — майже 3. Ексцентриситет орбіти A11pl3Z становить 6. Астрономи вважають, що цей об'єкт не схожий на два інших міжзоряних об'єкти.

Розрахунки показують, що A11pl3Z не поділить до землі на відстань ближче, ніж 50 млн км, тому не варто переживати, що він вріжеться в нашу планету. Очікується, що в жовтні A11pl3Z перебуватиме найближче до Сонця в межах орбіти Марса, а тому є можливість у міру його наближення дізнатися про третього міжзоряного гостя більше. Хоча це може виявитися і не гість з іншої зоряної системи. Подальші спостереження допоможуть це з'ясувати, а також те, яку форму і склад має невідомий об'єкт.

Як уже писав Фокус, астрономи вважають, що міжзоряні об'єкти, що прилітають у Сонячну систему, є уламками, які залишилися від зіткнення планет в інших зоряних системах.

Також Фокус писав про те, що скоро на орбіті з'явиться перша комерційна космічна станція. Міжнародна космічна станція (МКС) має закінчити свою роботу в 2030 році, після чого її спустять з орбіти і затоплять у Тихому океані. Американська компанія Vast збирається відправити на орбіту у 2026 році заміну для МКС — станцію Haven-1. Тепер є можливість побачити, що вона з себе представляє.