В Солнечную систему прибыл гость из другого мира: не похож на то, что когда-либо видели (фото)

Астрономы считают, что они обнаружили третий межзвёздный объект, который прибыл в Солнечную систему. Он получил временное название A11pl3Z и не похож на два других межзвездных объекта, которые посещали нашу звездную систему раньше.

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Астрономы обнаружили неизвестный объект в Солнечной системе, орбита которого указывает на то, что он прибыл из другой звездной системы и скоро покинет нашу. До того, как потенциальный третий межзвездный объект A11pl3Z максимально приблизится к Солнцу, а затем начнет свое путешествие обратно в глубокий космос, у астрономов ест несколько месяцев, чтобы его изучить. Уже точно известно, у данного объекта совершенно другая орбита, чем у ранее обнаруженных межзвездных объектов 1I/Оумуамуа и 2I/Борисов. Эти двое были непохожими друг на друга по составу и ученые считают, что третий межзвездный гость также отличается от них, пишет IFLScience.

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В 2017 году астрономы обнаружили то, чего никогда раньше не видели. Был впервые обнаружен объект в Солнечной системе, орбита которого указывала на то, что он прибыл из-за ее пределов. Этот объект имел необычную форму и состав, поэтому некоторые ученые даже предположили, что это корабль инопланетян. Но затем выяснилось, что это нечто среднее между астероидом и кометой. Этот объект получи название 1I/Оумуамуа.

В 2019 году в Солнечной системе был обнаружен еще один межзвездный объект, который был похож на известные кометы. Позже выяснилось, что это действительно комета, которая прибыла из другой звездной системы. Она получила название 2I/Борисов.

Считается, что так выглядит 1I/Оумуамуа Фото: ESO

Новый межзвездный объект, уже третий по счету, обнаруженный в Солнечной системе, был найден с помощью системы телескопов ATLAS, расположенных в разных частях планеты.

Получивший временное название A11pl3Z объект пока что считается кандидатом на звание межзвездного. О нем мало что известно, непонятно, является ли он астероидом и ли кометой, но точно известно, у него совершенно другая орбита, чем у двух других межзвездных объектов.

Фотография кометы 2I/Борисов, сделанная телескопом Хаббл Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Сейчас A11pl3Z находится внутри орбиты Юпитера, но на противоположной стороне от Солнца, поэтому на него не повлияла гравитация самой большой планеты Солнечной системы.

Орбиты космических объектов измеряются по их эксцентриситету. Те, которые связаны гравитацией с более крупным объектом, имеют значения от нуля (идеально круговая орбита) до ниже 1 (вытянутая эллиптическая орбита). Эксцентриситет больше 1 означает, что объект является одноразовым гостем Солнечной системы, который больше не вернется сюда.

Межзвездный объект A11pl3Z виден в центре изображения в виде светящейся точки на фоне растянутого света звезд Фото: IFLS

У объекта 1I/Оумуамуа эксцентриситет орбиты составлял 1,20, а у кометы 2I/Борисов – почти 3. Эксцентриситет орбиты A11pl3Z составляет 6. Астрономы считают, что этот объект не похож на два других межзвездных объекта.

Расчеты показывают, что A11pl3Z не поделит к земле на расстояние ближе, чем 50 млн км, поэтому не стоит переживать, что он врежется в нашу планету. Ожидается, что в октябре A11pl3Z будет находиться ближе всего к Солнцу в пределах орбиты Марса, а потому есть возможность по мере его приближения узнать о третьем межзвездном госте больше. Хотя это может оказаться и не гость из другой звездной системы. Дальнейшие наблюдения помогут это выяснить, а также то, какую форму и состав имеет неизвестный объект.

Как уже писал Фокус, астрономы считают, что межзвездные объекты, прилетающие в Солнечную систему, являются обломками, которые остались от столкновения планет в других звездных системах.

Также Фокус писал о том, что скоро на орбите появится первая коммерческая космическая станция. Международная космическая станция (МКС) должна закончить свою работу в 2030 году, после чего она будет спущена с орбиты и затоплена в Тихом океане. Американская компания Vast собирается отправить на орбиту в 2026 году замену для МКС – станцию Haven-1. Теперь есть возможность увидеть, что она из себя представляет.