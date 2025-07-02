Скоро на орбите появится первая коммерческая космическая станция: что у нее внутри (видео)

Международная космическая станция (МКС) должна закончить свою работу в 2030 году, после чего она будет спущена с орбиты и затоплена в Тихом океане. Американская компания Vast собирается отправить на орбиту в 2026 году замену для МКС – станцию Haven-1. Теперь есть возможность увидеть, что она из себя представляет.

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Начиная с 2000 года на МКС постоянно находятся астронавты. Строительство орбитальной станции началось в 1998 году, и она должна работать на 2 года больше запланированного срока, прежде чем NASA выведет ее из эксплуатации в 2030 году. Компания Vast создала новую космическую станцию, которая будет доставлена на орбиту уже в 2026 году и это будет первый коммерческий объект такого плана на орбите, пишет IFLScience.

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Согласно стратегии NASA на ближайшее будущее, космическое агентство США намерено сосредоточить свои усилия на освоении Луны и Марса. Поэтому NASA планирует после окончания работы МКС в 2030 году использовать для проведения научных исследований коммерческие космические станции, созданные частными компаниями. То есть NASA будет заключать контракты с этими компаниями, что позволит размещать там астронавтов и научное оборудование.

Одной из таких компаний является Vast, которая создала одномодульную космическою станцию Haven-1. Согласно планам компании, эта станция должна быть запущена на орбиту в мае 2026 года. Эта станция должна работать на орбите всего 3 года, но в 2030-х годах компания Vast собирается отправить на орбиту более крупную космическую станцию Haven-2, которая может стать полноценной заменой МКС вместе с другими планируемыми орбитальными коммерческими станциями, как уже писал Фокус. Например, компания Blue Origin создает станцию Orbital Reef, а компания Axiom Space — станцию Axiom. Главный модуль последней должен в 2028 году присоединиться к МКС, а затем, когда МКС будет выведена с орбиты, будет вращаться отдельно вокруг Земли. Известно, что станция Axiom рассчитана на пребывание четырех астронавтов.

Космическая станция Haven-2 Фото: space.com

И все же первой коммерческой станцией на орбите должна стать Haven-1, объем которой составляет 45 кубических метров, тогда как объем МКС – 900 кубических метров. Это значит, что станция не рассчитана на примем большого количества астронавтов и на их длительное пребывание. На станции Haven-1 астронавты смогут находится в течение 10 дней после того, как их туда доставит космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

На станции Haven-1 астронавты смогут находится в течение 10 дней после того, как их туда доставит космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска Фото: скриншот

В компании Vast заявили, что преимуществом их станции является не только ее безопасность и низкая стоимость, но и наличие очень комфортных условий для астронавтов. Станция Haven-1 будет иметь все необходимое для работы и отдыха астронавтов, а также специальное смотровое окно, позволяющее экипажу видеть Землю внизу с высоты примерно 400 км.

Международная космическая станция (МКС) должна закончить свою работу в 2030 году Фото: Business Insider

Как уже писал Фокус, NASA заключило контракт с компанией SpaceX, чтобы та создала специальный космический корабль, способный спустить МКС с орбиты в атмосферу. После чего части станции должны упасть в Тихий океан. Стоимость данного проекта оценивается в почти 900 млн долларов.

Также Фокус писал о том, что инопланетяне превращают черную дыру в Луну и так их можно найти, считает физик из Гарварда. Физик Ави Леб предполагает, что потенциальная инопланетная цивилизация может использовать энергию черной дыры для удовлетворения своих потребностей, которая вращается вокруг блуждающей планеты, как Луна вокруг Земли.