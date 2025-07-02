Скоро на орбіті з'явиться перша комерційна космічна станція: що в неї всередині (відео)

Міжнародна космічна станція (МКС) має закінчити свою роботу у 2030 році, після чого її спустять з орбіти і затоплять у Тихому океані. Американська компанія Vast збирається відправити на орбіту в 2026 році заміну для МКС — станцію Haven-1. Тепер є можливість побачити, що вона з себе представляє.

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Починаючи з 2000 року на МКС постійно перебувають астронавти. Будівництво орбітальної станції розпочалося в 1998 році, і вона повинна працювати на 2 роки більше запланованого терміну, перш ніж NASA виведе її з експлуатації в 2030 році. Компанія Vast створила нову космічну станцію, яка буде доставлена на орбіту вже в 2026 році і це буде перший комерційний об'єкт такого плану на орбіті, пише IFLScience.

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Згідно зі стратегією NASA на найближче майбутнє, космічне агентство США має намір зосередити свої зусилля на освоєнні Місяця і Марса. Тому NASA планує після закінчення роботи МКС у 2030 році використовувати для проведення наукових досліджень комерційні космічні станції, створені приватними компаніями. Тобто NASA укладатиме контракти з цими компаніями, що дасть змогу розміщувати там астронавтів і наукове обладнання.

Однією з таких компаній є Vast, яка створила одномодульну космічну станцію Haven-1. Згідно з планами компанії, ця станція має бути запущена на орбіту в травні 2026 року. Ця станція повинна працювати на орбіті всього 3 роки, але в 2030-х роках компанія Vast збирається відправити на орбіту більшу космічну станцію Haven-2, яка може стати повноцінною заміною МКС разом з іншими планованими орбітальними комерційними станціями, як уже писав Фокус. Наприклад, компанія Blue Origin створює станцію Orbital Reef, а компанія Axiom Space — станцію Axiom. Головний модуль останньої має у 2028 році приєднатися до МКС, а потім, коли МКС буде виведена з орбіти, буде обертатися окремо навколо Землі. Відомо, що станція Axiom розрахована на перебування чотирьох астронавтів.

Космічна станція Haven-2 Фото: space.com

Та все ж першою комерційною станцією на орбіті має стати Haven-1, об'єм якої становить 45 кубічних метрів, тоді як об'єм МКС — 900 кубічних метрів. Це означає, що станція не розрахована на прийом великої кількості астронавтів і на їхнє тривале перебування. На станції Haven-1 астронавти зможуть перебувати протягом 10 днів після того, як їх туди доставить космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска.

На станції Haven-1 астронавти зможуть перебувати протягом 10 днів після того, як їх туди доставить космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска Фото: скриншот

У компанії Vast заявили, що перевагою їхньої станції є не тільки її безпека і низька вартість, а й наявність дуже комфортних умов для астронавтів. Станція Haven-1 матиме все необхідне для роботи і відпочинку астронавтів, а також спеціальне оглядове вікно, що дає змогу екіпажу бачити Землю внизу з висоти приблизно 400 км.

Міжнародна космічна станція (МКС) має закінчити свою роботу у 2030 році Фото: Business Insider

Як уже писав Фокус, NASA уклало контракт з компанією SpaceX, щоб та створила спеціальний космічний корабель, здатний спустити МКС з орбіти в атмосферу. Після чого частини станції повинні впасти в Тихий океан. Вартість цього проекту оцінюють у майже 900 млн доларів.

Також Фокус писав про те, що інопланетяни перетворюють чорну діру на Місяць і так їх можна знайти, вважає фізик з Гарварду. Фізик Аві Леб припускає, що потенційна інопланетна цивілізація може використовувати енергію чорної діри для задоволення своїх потреб, яка обертається навколо блукаючої планети, як Місяць навколо Землі.