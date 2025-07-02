Інопланетяни перетворюють чорну діру на Місяць: так їх можна знайти, вважає фізик із Гарварду

Фізик Аві Леб припускає, що потенційна інопланетна цивілізація може використовувати енергію чорної діри для задоволення своїх потреб, яка обертається навколо блукаючої планети, як Місяць навколо Землі.

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Якщо ми хочемо виявити позаземні цивілізації, то варто шукати планети, які не пов'язані із зірками і вільно переміщаються в космосі, навколо яких як супутник обертаються маленькі чорні діри, вважає фізик Аві Леб із Гарвардського університету. Дослідження опубліковано в журналі в Research Notes of the AAS, пише IFLScience.

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Вчені давно намагаються виявити в космосі розвинену позаземну цивілізацію, але поки що ці пошуки не увінчалися успіхом. Одна з проблем із пошуком полягає в тому, що вчені не знають, які технологічні ознаки існування інопланетян варто шукати.

Хоча відомо, які сигнатури можуть створювати наші технології, інопланетна цивілізація може використовувати для отримання необхідної їм енергії інші технології.

Одні вчені вважають, що в космосі можна виявити сфери Дайсона, конструкції, розміщені навколо зірок, які допомагають забирати частину їхньої енергії. Але такі структури можуть бути дуже дорогим способом отримання енергії для інопланетян. Можливо, тому сфери Дайсона не були виявлені. Але є й інші джерела енергії, наприклад, енергія чорної діри, що обертається.

У 1969 році фізик Роджер Пенроуз припустив, що можна отримувати енергію з чорних дір, що обертаються. Ця ідея отримала назву процес Пенроуза. Ці чорні діри мають обертальну енергію, яку можна витягти за допомогою космічного апарату. Фізики вважали, що можна опустити космічний апарат в ергосферу, область, розташовану за горизонтом подій обертової чорної діри, а потім розділити його на дві частини. Одну частину навмисно потрібно відправити в надра чорної діри. Друга частина, завдяки обертанню простору-часу в ергосфері та імпульсу від "пострілу" першої частини, може залишити ергосферу, забираючи з собою більше енергії, ніж вихідний об'єкт мав до входу в ергосферу. При цьому ця ідея не порушує законів відомої фізики.

Енергію можна отримувати з чорної діри, що обертається, і це не порушує законів фізики Фото: NASA

Аві Леб вважає, що потенційна інопланетна цивілізація може таким чином отримувати енергію. Але дістатися до чорної діри може бути складно, тому інопланетяни можуть створити самі невелику чорну діру або ж спіймати первинну чорну діру, яка, як вважається, повинна мати невеликий розмір. Інопланетяни можуть розмістити чорну діру на орбіті навколо блукаючої планети, яка не отримує світло від зірки, щоб забезпечити себе енергією.

Леб вважає, що інопланетяни, які живуть на кам'янистій планеті, схожій на Землю, що виявилася викинута зі своєї зоряної системи, можуть створити чорну діру оптимального розміру, що запобіжить її випаровуванню за допомогою випромінювання Гокінга.

Інопланетяни можуть розмістити чорну діру на орбіті навколо блукаючої планети, яка не отримує світло від зірки, щоб забезпечити себе енергією Фото: ESO

За словами фізика, така чорна діра може мати масу приблизно 10 в 11 ступені грам, і її енергії вистачить для забезпечення потреб усіх інопланетян, які живуть на планеті.

За словами Леба, якщо вдасться виявити блукаючу в космосі кам'янисту планету, яка висвітлюється гамма-випромінюванням свого супутника, то можна припустити, що ця планета населена розвиненими інопланетянами.

Як уже писав Фокус, фізики запропонували спосіб отримання безмежної енергії з чорних дір, що може вирішити всі енергетичні проблеми людства.

Також Фокус писав про те, що за допомогою найдальшого зонда NASA вчені перевірили нову технологію навігації в міжзоряному просторі.