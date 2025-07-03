Скорость 200 000 км/ч: в Солнечной системе обнаружен третий в истории межзвездный объект (фото)

Ранее неизвестный объект, изначально получивший обозначение A11pI3Z, теперь официально называется 3I/ATLAS, и он летит с огромной скоростью через нашу Солнечную систему, но вскоре ее покинет.

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В среду, 2 июля, астрономы сообщили о том, что с помощью телескопов проекта ATLAS, который финансирует NASA, был обнаружен неизвестный объект, который похоже прибыл из другой звездной системы. Изначально он получил название A11pI3Z и было неизвестно, что он из себя представляет. Теперь же Центр малых планет Международного астрономического союза официально подтвердил, что новый объект является межзвездной кометой, получившей название 3I/ATLAS. Это всего лишь третий в истории межзвездный объект, обнаруженный астрономами, и он является самым большим из трех, пишет ScienceAlert.

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Сейчас межзвездная комета 3I/ATLAS находится между главным поясом астероидов и Юпитером и направляется во внутреннюю часть Солнечной системы со скоростью примерно 200 000 км/ч. Астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики говорит, что предварительные данные указывают на то, что это комета, ведь третий в истории межзвездный объект состоит из льда и камня.

Изучение траектории движения кометы 3I/ATLAS показали, что она действительно прибыла из другой звездной системы и после непродолжительного путешествия по Солнечной системе снова улетит к другим звездам.

Изучение траектории движения кометы 3I/ATLAS показали, что она действительно прибыла из другой звездной системы и после непродолжительного путешествия по Солнечной системе снова улетит к другим звездам Фото: ScienceAlert

Ричард Мойссл из Европейского космического агентства говорит, что межзвездный объект пролетит внутри орбиты Марса во время максимального сближения с Солнцем в конце этого года. Для Земли эта комета не представляет никакой угрозы.

По словам Макдауэла, вероятно, эта комета была выброшена из своей звездной системы под действием гравитации пролетающей мимо звезды. Таким образом она отправилась в свободное путешествие по нашей галактике Млечный Путь. Но откуда именно прилетал комета 3I/ATLAS пока неизвестно.

Астрономы считают, что новый межзвездный объект имеет ширину от 10 до 20 км, а значит самый большой из трех известных на сегодня межзвездных объектов. С другой стороны он может больше или меньше, и точные размеры удастся оценить, когда комета поделит ближе к Земле.

1I/Оумуамуа - первый межзвездный объект в представлении художника Фото: Live Science

В декабре межзвездная комета будет находится на расстоянии примерно 250 млн км от Земли, то есть в районе Марса, а потому астрономы смогут изучить ее более подробно. Предполагается, что 3I/ATLAS покинет Солнечную систему в течение следующего года.

Напоминаем, что первым межзвездным объектом, который был обнаружен астрономами в Солнечной системе стал 1I/Оумуамуа — нечто среднее между астероидом и кометой. Этот объект обнаружили в 2017 году. Через два года был обнаружен второй межзвездный объект – комета 2I/Борисов.

Комета 2I/Борисов, снимок космического телесопа Хаббл Фото: NASA, ESA, and D. Jewitt (UCLA)

Астрономы считают, что 3I/ATLAS больше по размеру, чем два известных межзвездных объекта, а также движется намного быстрее, при этом его скорость увеличивается по мере приближения к Солнцу.

Дальнейшие наблюдения должны предоставить больше информации о новом межзвездном госте. При этом ученые считают, что на самом деле в Солнечной системе находятся тысячи межзвездных объектов, которые пока не удалось обнаружить. Но это может сделать новая Обсерватория имени Веры Рубин, которая недавно начала свою работу, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что другие галактики раскрыли историю Млечного Пути и удивили астрономов. Ученые использовали космический телескоп Уэбб, чтобы провести исследование галактик возрастом до 11 миллиардов лет.