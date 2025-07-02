Археология в космосе: другие галактики раскрыли историю Млечного Пути, что удивило ученых (фото)

Астрономы стали в некотором смысле археологами, когда использовали космический телескоп Уэбб, чтобы провести исследование галактик возрастом до 11 миллиардов лет. Так же, как артефакты, найденные на Земле, раскрывают историю человечества, эти галактики раскрывают историю нашей галактики Млечный Путь.

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Астрономы хотел выяснить, почему галактики, похожие на Млечный Путь, состоят из толстых дисков и тонких звездных дисков, что поможет лучше понять структуру нашей галактики. Каждый из этих дисков имеет свое собственное звездное население со своим собственным движением. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Space.

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Астрономы хотели понять, почему Млечный Путь и другие подобные галактики имеют двухдисковую структуру. Для этого с помощью космического телескопа Уэбб они провели исследование 111 дисковых галактик, которые с земли видны ребром. Впервые ученые изучали структуры толстых и тонких звездных дисков галактик, которые существовали уже через 2,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Напоминаем, что он произошел 13,8 млрд лет назад, в результате чего возникла наша Вселенная.

Обычно старые, толстые звездные диски более тусклые, а молодые тонкие диски могут затмевать светом своих звезд всю галактику. Но телескоп Уэбб смог идентифицировать двухдисковую структуру галактик и измерить их толщину по отдельности, говорят ученые. Изначально астрономы разделили галактики на двухдисковые и однодисковые. Это показало, что галактики сначала создают свой толстый звездный диск, а тонкий диск формируется позже.

Галактики с тонкими и толстыми звездными дисками Фото: space.com

Ученые считают, что время формирования дисков зависит от массы галактики. Галактики с большой массой и одним диском трансформировались в двухдисковые структуры, образовав встроенный тонкий диск примерно 8 миллиардов лет назад. Галактики с меньшей массой, претерпели эту трансформацию на 2 миллиарда лет позже.

По словам ученых, было удивительным открытием обнаружить тонкие звездные диски у галактик, которые существовали уже 8 млрд лет назад. Ученые также выяснили, что вызвало переходы для этих различных типов галактик. Для этого использовали данные о движении межзвездного газа.

По словам ученых, было удивительным открытием обнаружить тонкие звездные диски у галактик, которые существовали уже 8 млрд лет назад Фото: space.com

Исследование показало, что что турбулентный газ в ранней Вселенной провоцировал мощное образование новых звезд в галактиках, создавая толстые звездные диски. По мере формирования звезд толстого диска газ стабилизировался, стал менее турбулентным и истончался. Это привело к образованию встроенного тонкого звездного диска.

Этот процесс занимает разное количество времени в галактиках с большой массой и с малой массой, поскольку первые преобразуют газ в звезды более эффективно, чем вторые. Это означает, что газ истощается быстрее в галактиках с большой массой, доводя их до точки, в которой их тонкие звездные диски могут формироваться быстрее.

Это также связано с нашей собственной галактикой. Время этих переходов совпало с периодом, в который, как предполагается, Млечный Путь создал свой собственный тонкий звездный диск.

Исследование демонстрирует способность телескопа Уэбб заглядывать назад во времени и находить галактики, которые соответствуют эволюции Млечного Пути. Таким образом эти галактики могут рассказать его историю, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые получили снимок звезды, которая взорвалась дважды. Взрыв, запечатленный на новом снимке, может помочь астрономам лучше понять "стандартные свечи" в центре крупной космологической загадки.