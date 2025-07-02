Археологія в космосі: інші галактики розкрили історію Чумацького Шляху, що здивувало вчених (фото)

Астрономи стали в деякому сенсі археологами, коли використовували космічний телескоп Вебб, щоб провести дослідження галактик віком до 11 мільярдів років. Так само, як артефакти, знайдені на Землі, розкривають історію людства, ці галактики розкривають історію нашої галактики Чумацький Шлях.

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Астрономи хотів з'ясувати, чому галактики, схожі на Чумацький Шлях, складаються з товстих дисків і тонких зоряних дисків, що допоможе краще зрозуміти структуру нашої галактики. Кожен із цих дисків має своє власне зоряне населення зі своїм власним рухом. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

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Астрономи хотіли зрозуміти, чому Чумацький Шлях та інші подібні галактики мають дводискову структуру. Для цього за допомогою космічного телескопа Вебб вони провели дослідження 111 дискових галактик, які з землі видно ребром. Уперше вчені вивчали структури товстих і тонких зоряних дисків галактик, які існували вже через 2,8 мільярда років після Великого вибуху. Нагадуємо, що він стався 13,8 млрд років тому, внаслідок чого виник наш Всесвіт.

Зазвичай старі, товсті зоряні диски більш тьмяні, а молоді тонкі диски можуть затьмарювати світлом своїх зірок усю галактику. Але телескоп Вебб зміг ідентифікувати дводискову структуру галактик і виміряти їхню товщину окремо, кажуть учені. Спочатку астрономи розділили галактики на дводискові й однодискові. Це показало, що галактики спочатку створюють свій товстий зоряний диск, а тонкий диск формується пізніше.

Галактики з тонкими і товстими зоряними дисками Фото: space.com

Учені вважають, що час формування дисків залежить від маси галактики. Галактики з великою масою і одним диском трансформувалися в дводискові структури, утворивши вбудований тонкий диск приблизно 8 мільярдів років тому. Галактики з меншою масою, зазнали цієї трансформації на 2 мільярди років пізніше.

За словами вчених, було дивовижним відкриттям виявити тонкі зоряні диски у галактик, які існували вже 8 млрд років тому. Вчені також з'ясували, що спричинило переходи для цих різних типів галактик. Для цього використовували дані про рух міжзоряного газу.

За словами вчених, було дивовижним відкриттям виявити тонкі зоряні диски у галактик, які існували вже 8 млрд років тому Фото: space.com

Дослідження показало, що турбулентний газ у ранньому Всесвіті провокував потужне утворення нових зірок у галактиках, створюючи товсті зоряні диски. У міру формування зірок товстого диска газ стабілізувався, став менш турбулентним і стоншувався. Це призвело до утворення вбудованого тонкого зоряного диска.

Цей процес займає різну кількість часу в галактиках з великою масою і з малою масою, оскільки перші перетворюють газ на зірки більш ефективно, ніж другі. Це означає, що газ виснажується швидше в галактиках з великою масою, доводячи їх до точки, в якій їхні тонкі зоряні диски можуть формуватися швидше.

Це також пов'язано з нашою власною галактикою. Час цих переходів збігся з періодом, у який, як припускають, Чумацький Шлях створив свій власний тонкий зоряний диск.

Дослідження демонструє здатність телескопа Вебб заглядати назад у часі та знаходити галактики, які відповідають еволюції Чумацького Шляху. Таким чином ці галактики можуть розповісти його історію, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше отримали знімок зірки, яка вибухнула двічі. Вибух, зафіксований на новому знімку, може допомогти астрономам краще зрозуміти "стандартні свічки" в центрі великої космологічної загадки.