Астрономи вперше отримали знімок зірки, яка вибухнула двічі: як це може бути (фото)

Вибух, зафіксований на новому знімку, може допомогти астрономам краще зрозуміти "стандартні свічки" в центрі великої космологічної загадки.

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Астрономи вперше отримали візуальний доказ того, що деякі мертві зірки можуть вибухати не один, а два рази. Ця подія відома як вибух наднової типу Ia. Нове відкриття означає, що деякі мертві зірки можуть вибухнути надновою, не досягнувши межі Чандрасекара, тобто мінімальної маси, необхідної для вибуху. Астрономи, кажуть, що більша частина наших знань про те, як розширюється Всесвіт, залежать від точного вимірювання цього типу наднової. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

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Під час вивчення залишку наднової SNR 0509-67.5, що знаходиться на відстані 60 000 світлових років від нас, астрономи виявили, що зірка, яка створила цей залишок насправді вибухнула не один, а два рази. На це вказали структури, виявлені в залишку наднової за допомогою телескопа VLT.

Зірка, що створила SNR 0509-67.5 приблизно 400 років тому, була білим карликом. Їх ще називають мертвими зірками. Це об'єкт розміром із Землю, що виникає, коли у зірок, схожих на Сонце, закінчується паливо для термоядерного синтезу і вони стискаються. Білі карлики зникають, коли відбувається вибух наднової типу Ia. Ці наднові називаються "стандартними свічками", адже вони мають однорідну яскравість, завдяки чому можна точно вимірювати відстані у Всесвіті.

Хоча наднові типу Ia відіграють важливу роль у вивченні, зокрема й розширення Всесвіту, точний механізм їхнього виникнення до кінця неясний. Вважається, що такі вибухи відбуваються там, де білий карлик перебуває в подвійній системі разом з іншою зіркою. Білий карлик забирає частину речовини у свого сусіда і накопичує масу. Це триває доти, доки маса білого карлика не стане вищою за межу Чандрасекара, тобто приблизно в 1,4 раза більшою за масу Сонця. Вважається, що вибух наднової типу Ia повністю знищує білий карлик. Але існує теорія, що у білих карликів може бути два вибухи і тепер вона знайшла своє підтвердження.

Залишок наднової SNR 0509-67.5, який створив подвійний вибух білого карлика Фото: space.com

Астрономи вважають, що коли білий карлик забирає речовину в сусідньої зірки, він вкривається шаром гелію, який призводить до першого термоядерного вибуху. Але цей вибух створює ударну хвилю, яка йде до ядра мертвої зірки і спричиняє другий, потужніший вибух. Власне, це вже був саме вибух наднової, який знищив білого карлика і створив залишок наднової.

За словами вчених, це означає, що білі карлики можуть вибухати надновою задовго до того, як вони досягнуть межі Чандрасекара і це відбувається з деякими мертвими зірками. Такий подвійний вибух залишає характерний "відбиток" у залишку наднової, який і був виявлений.

Вивчення цього подвійного вибуху може мати важливі наслідки для ширшого розуміння Всесвіту. Незалежно від того, яким чином вони відбуваються, наднові типу Ia, як уже було сказано вище, допомагають визначати відстані в космосі і обчислювати швидкість розширення Всесвіту. Але відмінності в отриманих значеннях швидкості розширення Всесвіту, відомої як постійна Габбла, в останні роки викликали серйозну кризу в космології.

"Цей перший явний доказ подвійного вибуху у білого карлика не тільки сприяє вирішенню давньої загадки, а й пропонує гарне видовище", — кажуть автори дослідження.

Як уже писав Фокус, астрономи вперше виявили два майже одночасних вибухи на білих карликах, які можна побачити неозброєним оком.

Також Фокус писав про те, що в Сонячну систему прибув гість з іншого світу і він не схожий на те, що коли-небудь бачили. Астрономи вважають, що вони виявили третій міжзоряний об'єкт.